Μπουχάρια – Νοχτάρια: Η μικρή ελληνική Καππαδοκία

Του Νικόλα Μπάρδη

Στην Κοζάνη, περίπου 55 χιλιόμετρα έξω από την Εγνατία Οδό, και μόλις 3 χιλιόμετρα από τον Μικρόβαλτο Σερβίων συναντούμε τα περίφημα Μπουχάρια – Νοχτάρια, ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς που παραπέμπουν έντονα σ’ αυτούς της Καππαδοκίας. Οι εντυπωσιακές αυτές φυσικές γεωμορφές προήλθαν από τη διάβρωση του εδάφους που συντελείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές και ξεχωρίζουν για τα περίεργα σχήματά τους. Δύο είναι οι σχηματισμοί που επικρατούν στην περιοχή και το ύψος τους κυμαίνεται από 2 μέχρι 6 μέτρα. Οι πρώτοι είναι κωνικοί και λέγονται «νοχτάρια», από τον όχτο που σημαίνει ρεματιά, ενώ οι δεύτεροι είναι σαν κολώνες με καπελάκι στην κορυφή και λέγονται «μπουχάρια», από το μπουχαρί που προσδιορίζει τα τζάκια.

Ο χώρος στο Γεωπάρκο Κοζάνης - Γρεβενών είναι πολύ καλά διαμορφωμένος με ξύλινο διάδρομο και δύο κιόσκια, ενώ όλη η διαδρομή είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο μαζί με την επιστροφή. Αν σας αρέσει η φύση και αναζητάτε μία απόδραση μακριά από τη βαβούρα της πόλης, τα Μπουχάρια – Νοχτάρια είναι ότι πρέπει. Οι ξεχωριστοί αυτοί και κοκκινωποί σχηματισμοί ξεπροβάλλουν μέσα στα πράσινα δάση της περιοχής και δημιουργούν ένα σκηνικό μεγάλου φυσικού κάλλους, που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το γεωλογικό φαινόμενο που «έπλασε» μ’ αυτόν τον τρόπο τα Μπουχάρια ξεκίνησε πριν από περίπου 70.000 χρόνια! Για αιώνες η συνεχής διάβρωση του εδάφους «έτρωγε» λίγο λίγο το υπέδαφος της περιοχής, δημιουργώντας αυτές τις ογκώδεις χωμάτινες αποθέσεις, που παρά τις γεωλογικές και καιρικές μεταβολές δεν κατέρρευσαν και στέκουν ακόμη και σήμερα όρθιες.

Οι απόκοσμοι και συνάμα μαγευτικοί σχηματισμοί στα Μπουχάρια αποτελούνται από άμμο, κροκάλες, μάργες, άργιλο και μία συγκολλητική ύλη από οξείδια του σιδήρου και διοξείδιο του πυριτίου, ενώ στην κορυφή τους βλέπουμε συνήθως έναν βράχο από σχιστόλιθο, που παραπέμπει αρκετά σε «πέτρινα μανιτάρια», ή καμινάδες που υπάρχουν στα παραδοσιακά σπίτια της περιοχής.

Εξίσου εντυπωσιακοί είναι και οι γεωλογικοί σχηματισμοί στα Νοχτάρια, που βρίσκονται περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά και οι ντόπιοι συχνά τα αποκαλούν ως «μικρή Καππαδοκία», καθώς οι κωνικοί σχηματισμοί θυμίζουν πολύ τα τοπία της Καππαδοκίας. Όπως είναι φυσικό, το ιδιαίτερο αυτό τοπίο έκανε την φαντασία των ανθρώπων να οργιάζει. Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή έχει συνδεθεί με πολλούς θρύλους και λαϊκές δοξασίες, ενώ κατά το παρελθόν τα Μπουχάρια και οι απότομες πλαγιές της περιοχής αποτελούσαν τόπο δράσης ληστών.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» κάνοντας ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στον Νομό Κοζάνης, έκανε μία επίσκεψη και στο πανέμορφο Γεωπάρκο Κοζάνης – Γρεβενών, που χρόνο με τον χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους θαυμαστές, διαφόρων ηλικιών. Οι κάτοικοι επιθυμούν να επεκταθεί κι άλλο το μονοπάτι μέσα στη φύση, για να μπορεί όλος ο κόσμος να θαυμάσει αυτό το γεωλογικό «θαύμα» στην ελληνική ενδοχώρα. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει πολύ την τοπική κοινωνία, θα φέρει τουρίστες και ζεστό χρήμα στην περιοχή, κάτι που έχουν ανάγκη. Μέχρι στιγμής οι εντυπωσιακές εικόνες από τα Μπουχάρια – Νοχτάρια που ανεβαίνουν στα social media κάνουν θραύση και ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα γι’ αυτόν τον κρυμμένο παράδεισο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.