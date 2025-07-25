Η Φινλανδία γνωρίζει τη μεγαλύτερη περίοδο θερμοκρασιών άνω των 30 βαθμών Κελσίου, καταρρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ρεκόρ θερμοκρασίας των τελευταίων 50 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας.

Ο υδράργυρος ανήλθε στους 30,3 βαθμούς Κελσίου πριν από τη μεσημέρι στην κοινότητα Παρίκαλα, στην ανατολική Φινλανδία, γεγονός που σηματοδοτεί πως οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας για 14 συναπτές ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 13 συναπτών ημερών που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1972.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο διάστημα με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου από την έναρξη καταγραφής των δεδομένων το 1961», έγραψε στο Χ το φινλανδικό ινστιτούτο.

Η σκανδιναβική χώρα γνωρίζει αυτήν τη στιγμή ένα κύμα ζέστης «με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα οδηγήσει, γενικώς, σε πιο συχνά κύματα ζέστης, υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο μετεωρολόγος Βιλ Σιισκόνεν, ωστόσο χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω μελέτες προκειμένου να καθοριστούν τα ακριβή αίτια αυτού ειδικά του καύσωνα.

«Τα κύματα ζέστης θα διαρκούν περισσότερο και θα είναι πιο πολλά», σύμφωνα με τον επιστήμονα.

Αυτό το ρεκόρ καταγράφεται έναν χρόνο αφού η Λαπωνία, που επεκτείνεται στον βορρά της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, γνώρισε το θερμότερο καλοκαίρι της των τελευταίων 2000 ετών το 2024, με την κλιματική αλλαγή να αυξάνει την πιθανότητα τέτοιων θερμών καλοκαιριών κατά περίπου 100 φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.