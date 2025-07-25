Μνημόνιο για την αναβάθμιση του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων των Ζώων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας και Προγραμματική Σύμβαση με στόχο την αναβάθμιση της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των φορέων που αυτό εποπτεύει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικότερα προβλέπεται η αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων των Ζώων σε «Ευρωπαϊκό Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων των Ζώων» (European Center for Imported Animal Diseases), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης διάγνωσης κινδύνου (early warning system) σε μια κρίσιμη περιφέρεια που είναι η πύλη εισαγωγής ζώων από τρίτες χώρες, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την αγροτική ανάπτυξη.

Στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται συνεργασία σε θέματα ζωοανθρωπονόσων, πρόληψης επιζωοτιών και έγκαιρης παρέμβασης σε περιοχές συνόρων ενισχύοντας τη βιοασφάλεια στην παραγωγή. Προβλέπεται επίσης εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ζώων, ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας χαμηλών εισροών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καθώς επίσης μεταφορά γνώσης στους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής για τη βελτίωση της ποιότητας γάλακτος και κρέατος.

Λόγω της γεωγραφικής της θέση, η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στους κινδύνους μεταφοράς νοσημάτων από γειτονικές χώρες.

Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τριών μερών, η οποία υπογράφηκε σήμερα βασίζεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των διασυνοριακών κινδύνων που απειλούν την υγεία των ζώων μέσω της στενής συνεργασίας των τριών φορέων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επανέλαβε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ιδιαίτερα τον Έβρο από όπου, όπως χαρακτηριστικά είπε «από εκεί ξεκινά η Ελλάδα και η Ευρώπη» και τόνισε ότι στην πράξη με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης υλοποιούνται δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Ανέφερε ότι είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον του Υπουργείου για τη στελέχωση του Κέντρου καθώς η γεωγραφική του θέση το καθιστά ακόμα σημαντικότερο για την αντιμετώπιση αλλά και την πρόληψη ζωονόσων. Σημαντικό ρόλο, τόνισε ο κ. Τσιάρας, θα διαδραματίσουν προς την κατεύθυνση αυτή, οι δράσεις που θα αναλάβει το Κέντρο, όπως η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων, η έγκαιρη διάγνωση των ζωονόσων και η πρόληψη, στοιχεία τα οποία θα δώσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Περιφερειάρχης, Χριστόδουλος Τοψίδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η καλή συνεργασία των φορέων που υπογράφουν την προγραμματική σύμβαση θα φέρει θετικά αποτελέσματα στην περιοχή. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) έχοντας στην αρμοδιότητά της θέματα Κτηνιατρικής, επιδιώκει με την παρούσα προγραμματική σύμβαση να προάγει την προστασία της Υγείας των Ζώων αλλά και της Δημόσιας Υγείας και μέσω έρευνας να λάβει εξατομικευμένα στοιχεία για την περιοχή και να καταρτίσει στοχευμένα και αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των απειλών από εξωτικά αναδυόμενα και επαναδυόμενα νοσήματα.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεκτάριος Βιδάκης σημείωσε ότι ο Οργανισμός ως κεντρικός φορέας έρευνας του ΥΠΑΑΤ, με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει στα αρμόδια Ινστιτούτα του, θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του «Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων των Ζώων», αλλά και τον σχεδιασμό ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών δράσεων.

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν οι ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου και ο βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

