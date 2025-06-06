Γουατεμάλα : Έκρηξη στο ηφαίστειο Φουέγκο- Πάνω από 700 εκτοπίστηκαν

Μια εξελισσόμενη έκρηξη στο ηφαίστειο Φουέγκο στην κεντρική Γουατεμάλα ανάγκασε περισσότερους από 700 ανθρώπους που διαμένουν στις πλησιέστερες κοινότητες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας CONRED.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων από την πόλη Αντίγκουα της Γουατεμάλας, εκλύει νέφη τέφρας ύψους περίπου 4,8 χιλιομέτρων και ρεύμα λάβας που συσσωρεύεται γύρω από τον κρατήρα του, πρόσθεσε η σεισμολογική υπηρεσία INSIVUMEH της Γουατεμάλας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

Σε έκθεση της που δημοσιοποίησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η INSIVUMEH αναφέρει ότι η ροή της λάβας φαίνεται να εκτείνεται σε μήκος περίπου 1,2 χιλιομέτρων.

«Αυτή συνεχίζει να συσσωρεύεται με ασταθή τρόπο γύρω από τον κρατήρα και στα ψηλά τμήματα των ρεμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να καταρρεύσουν και να προκαλέσουν περισσότερες πυροκλαστικές ροές», αναφέρεται στην έκθεση.

Η χώρα αυτή της Κεντρικής Αμερικής, που έχει περίπου στο μέγεθος της πολιτείας Τενεσί των ΗΠΑ, έχει 37 ηφαίστεια, αν και πολλά από αυτά θεωρούνται ανενεργά ή έχουν εκλείψει.

Το ηφαίστειο Φουέγκο είναι γνωστό για τη συχνή δραστηριότητά του. Τον Ιούνιο του 2018, η πιο βίαιη έκρηξή του εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες προκάλεσε τον θάνατο περισσοτέρων των 200 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

