Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, «μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία των ωκεανών, την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, και την ευημερία των ανθρώπων που ζουν σε παράκτιες περιοχές», ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σύμφωνο συγκεντρώνει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ωκεανούς σε «ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς που έχει ως αντικείμενο τις σημαντικές απειλές που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί, οι παράκτιες κοινότητες, τα νησιά και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές», όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα και να επιβεβαιωθεί ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης στη διακυβέρνηση των ωκεανών, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς θεσπίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε νομοθετήματα και πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Ο ωκεανός είναι νερό, το νερό είναι ζωή. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς είναι τόσο σημαντικό για εμάς. Αυτή η ολοκληρωμένη στρατηγική θα προστατεύσει τους ωκεανούς και θα προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Δεν θα ωφελήσει μόνο τον πλανήτη, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν πατρίδα τους τις ακτές, καθώς και τις γενιές που θα διαχειρίζονται τους ωκεανούς μας αύριο», τόνισε σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο εστιάζει σε έξι προτεραιότητες:

- Προστασία και αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών.

- Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ.

- Στήριξη των παράκτιων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων περιοχών.

- Προώθηση της ωκεάνιας έρευνας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της καινοτομίας.

- Ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας στη θάλασσα.

- Διεύρυνση της ωκεάνιας διπλωματίας της ΕΕ και της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς θα παρουσιαστεί από την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην επερχόμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Γαλλίας στις 9-13 Ιουνίου.

Κ. Καδής: «Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης»

«Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς δεν είναι ένα μήνυμα σε μπουκάλι πεταμένο στη θάλασσα -είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής. «Θα εργαστούμε ακούραστα για να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητές του, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι η νέα προσέγγιση διακυβέρνησης των πολιτικών μας για τους ωκεανούς θα διαπνέει τόσο το έργο μας τα επόμενα χρόνια, όσο και την παρουσία μας σε διεθνές επίπεδο, προωθώντας την υγιή αλιεία, την ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία, και την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων», προσθέτει.

«Προάγοντας τις γνώσεις μας για τους ωκεανούς και ενισχύοντας την ασφάλεια στη θάλασσα, θα προστατεύσουμε τα ύδατα και τις κοινότητές μας», καταλήγει στη δήλωσή του ο αρμόδιος επίτροπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

