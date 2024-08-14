«Το 36% των ιταλικών θαλασσών είναι μολυσμένο» λέει περιβαλλοντική οργάνωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής περιβαλλοντικής οργάνωσης Legambiente, στο 36% των θαλασσών της χώρας, η μόλυνση ξεπερνά τα όρια που θέτει ο νόμος. To 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31% και πέρυσι 36%.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 394 δειγματοληψίες σε 19 περιοχές της Ιταλίας, από τις οποίες προέκυψε ότι σε πάνω από το 1/3 των περιπτώσεων, τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά. Οι μεγαλύτερες τιμές θαλάσσιας ρύπανσης, αφορούν τα σημεία στα οποία οι ποταμοί εκβάλλουν στη θάλασσα: στο 44% των περιπτώσεων τα ύδατα, σύμφωνα με την Legambiente, είναι «ιδιαίτερα μολυσμένα».

Σε ό,τι αφορά τις λίμνες της χώρας, σε σύνολο 129 δειγματοληπτικών αναλύσεων, το 33% ξεπέρασε τα όρια που θέτει ο νόμος, ενώ το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 22%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

