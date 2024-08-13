Σε απόγνωση οι πορτοκαλοπαραγωγοί της Σικελίας λόγω της ξηρασίας

Οι πορτοκαλοπαραγωγοί της Σικελίας προειδοποίησαν σήμερα ότι ο καύσωνας και η ξηρασία απειλούν τη φετινή παραγωγή, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές ώστε να σώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ύστερα από μήνες με λιγοστές βροχοπτώσεις, η λειψυδρία επηρεάζει το κεντρικό τμήμα της Σικελίας, πλήττοντας μεταξύ άλλων τους πορτοκαλεώνες του νησιού που βγάζουν το 65% της εθνικής παραγωγής.

«Η Σικελία βιώνει μια από τις χειρότερες σεζόν που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, από κλιματολογική άποψη… Ο κίνδυνος ερημοποίησης έχει γίνει πλέον πολύ συγκεκριμένος», υπογραμμίζουν δύο ενώσεις πορτοκαλοπαραγωγών του νησιού σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Η γεωργική παραγωγή σε όλη την Ιταλία συρρικνώθηκε πέρυσι εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Στην ανακοίνωση ζητείται επείγουσα δράση για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ξηρασίας, όπως η αναβάθμιση φραγμάτων και ταμιευτήρων, η μείωση διαρροών από αγωγούς υδροδότησης και η απλούστευση διαδικασιών για τις αρδευτικές γεωτρήσεις.

Άλλα αιτήματα αφορούν την επιστροφή τελών που κατέβαλαν πέρυσι οι πορτοκαλοπαραγωγοί, εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και υψηλότερες αποζημιώσεις για τις πληγείσες καλλιέργειες.

Η ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί σε εθνικούς και περιφερειακούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση της λειψυδρίας, η οποία απειλεί «την επιβίωση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών στη Σικελία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.