Φωτιά σε δασική περιοχή στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

 Επιστρατεύτηκαν 52 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Δασική φωτιά στο Μυρτόφυτο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο του Παγγαίου, στην Καβάλα.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 52 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 14 οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς από αέρος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

