Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε το μεσημέρι του Σαββάτου με σακούλα την 59χρονη αδερφή του στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Στον 50χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία.

Ο ίδιος φαίνεται να υποστήριξε ότι θόλωσε με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να δολοφονήσει την αδερφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Παύλος Καρκάλης, «πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο.»

Νωρίτερα, ο 50χρονος πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Το τηλεφώνημα που δέχτηκε ο 50χρονος λίγο πριν πνίξει την αδερφή του

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες εξαιτίας εγκεφαλικού που υπέστη.

Στη συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι της και ο 50χρονος μετέβη σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα. Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει. Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του αφαιρώντας της τη ζωή.

Στην συνέχεια κάλεσε ξανά το στενό οικογενειακό του πρόσωπο και φέρεται να είπε: «Η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά».

Ο 50χρονος κάλεσε ο ίδιος στη συνέχεια στο 100 όπου είπε ότι σκότωσε την αδερφή του.

Πηγή: skai.gr

