Σήμερα Κυριακή θα πραγματοποιηθεί πιλοτική πεζοδρόμηση στη Λεωφόρο Νίκης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τις 17:00 έως τις 23:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφ. Νίκης, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι τον Λευκό Πύργο.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και των υπολοίπων δρόμων του κέντρου.

Για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής, θα υπάρξει αμφιδρόμηση των οδών Πλουτάρχου και Δημοσθένους, ώστε η πρόσβαση να γίνεται μέσω Δημοσθένους – Πλουτάρχου – Μητροπόλεως.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να δείξουν προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις πινακίδες σήμανσης, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στις βασικές διασταυρώσεις θα βρίσκονται τροχονόμοι για την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας.

