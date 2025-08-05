Εκπρόσωποι 180 χωρών συνέρχονται στη Γενεύη της Ελβετίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ: έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες για να συντάξουν την πρώτη παγκόσμια συνθήκη για τη μείωση της μάστιγας της ρύπανσης από τα πλαστικά που οδηγεί σε ασφυξία τον πλανήτη.

Το «νομικά δεσμευτικό» αυτό κείμενο συζητείται εδώ και τρία χρόνια και, όπως προειδοποίησε ο διπλωμάτης που ηγείται των συνομιλιών, ο Luis Vayas Valdivieso από το Εκουαδόρ, υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των 600 περίπου μη κυβερνητικών οργανώσεων που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις, «δεν θα έρθει αυτόματα».

Η σύνοδος της Γενεύης βαφτίστηκε CIN5-2 και προστέθηκε στη διαδικασία των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων για το θέμα μετά την αποτυχία των συνομιλιών στο Μπουζάν της Νότιας Κορέας στο τέλος του 2024 λόγω της εναντίωσης ομάδας πετρελαιοπαραγωγών χωρών, καθώς οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις περιπλέκουν τις συνομιλίες.

Χθες, παραμονή της έναρξης των εργασιών της συνόδου, επιστήμονες και μη κυβερνητικές οργανώσεις απηύθυναν προειδοποίηση.

Η ρύπανση από τα πλαστικά αποτελεί «σοβαρό αυξανόμενο και υποτιμημένο κίνδυνο» για την υγεία που κοστίζει τουλάχιστον 1.500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, προειδοποίησαν οι ειδικοί σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The Lancet.

Ο Philip Landrigan, γιατρός και ερευνητής στο Boston College των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι οι ευάλωτοι, και ιδιαίτερα τα παιδιά, πλήττονται περισσότερο από την ρύπανση από τα πλαστικά.

Στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, «τα ύδατα, οι λίμνες, τα ποτάμια είναι μολυσμένα και τα μικροσωματίδια του πλαστικού που παραμένουν στα μολυσμένα νερά ευθύνονται για πολλές ασθένειες, κυρίως στα παιδιά», εξήγησε ο Robert Kitumaini Chikwanine, εκτελεστικός διευθυντής της μκο Solidarité pour la Protection des droits de l'enfant (Αλληλεγγύη για Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών) μπροστά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Και για την οικονομία των λέξεων στον ίδιο χώρο έχει τοποθετηθεί μία κατασκευή με επίκεντρο αντίγραφο του γλυπτού του Ογκύστ Ροντέν «Ο Σκεπτόμενος» ανάμεσα σε μία θάλασσα πλαστικών σκουπιδιών. Τίτλος του «Το Αχθος του Σκεπτόμενου». Ο δημιουργός του, ο καναδός ακτιβιστής Benjamin Von Wong θέλει να αναγκάσει τους διαπραγματευτές να σκεφτούν «τις συνέπειες της ρύπανσης από τα πλαστικά στην ανθρώπινη υγεία».

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Greenpeace Graham Forbes ζήτησε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Γενεύη να σταματήσει η «κατασκευή τόσου πολύ πλαστικού για να σταματήσει η κρίση της ρύπανσης από τα πλαστικά».

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να καταφέρουμε μείωση στην παραγωγή του πλαστικού», δήλωσε η Seema Prabhu της ελβετικής ΜΚΟ Trash Hero World που δραστηριοποιείται κυρίως στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Ινδονησία, Μαλαισία).

«Υπάρχουν πολλά πετροχημικά εργοστάσια και βιομηχανίες κατασκευής πλαστικών» στις χώρες αυτές, από τα οποία εξαρτώνται πολλές θέσεις εργασίας, «λόγος για τον οποίο καλούμε σε μία δίκαιη μετάβαση στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την συλλογή των απορριμμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.