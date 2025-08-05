Παγκόσμια διαπραγμάτευση για δεσμευτική συνθήκη με στόχο τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων που απειλούν τον πλανήτη

Στη Γενεύη της Ελβετίας πραγματοποιείται μία κρίσιμη διεθνής σύνοδος υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), όπου εκπρόσωποι από 180 χώρες έχουν στη διάθεσή τους δέκα ημέρες για να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν την πρώτη παγκόσμια συνθήκη που στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης από πλαστικά – ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί πλανητική ασφυξία.

Η νέα αυτή συνθήκη, η οποία φιλοδοξεί να είναι νομικά δεσμευτική, συζητείται επί τρία χρόνια. Όπως επισήμανε ο Luis Vayas Valdivieso, διπλωμάτης από το Εκουαδόρ και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους περίπου 600 μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία, «δεν θα έρθει αυτόματα» η επίτευξη συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη σύνοδος, γνωστή ως CIN5-2, εντάχθηκε στη διακυβερνητική διαδικασία μετά την αποτυχημένη προσπάθεια στο Μπουζάν της Νότιας Κορέας στα τέλη του 2024. Εκεί, η αντίθεση ομάδας πετρελαιοπαραγωγών χωρών και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις περιέπλεξαν σημαντικά τις διαπραγματεύσεις.

Επιστημονική προειδοποίηση για τις επιπτώσεις των πλαστικών

Την παραμονή της έναρξης των συνομιλιών, επιστήμονες και ακτιβιστές απηύθυναν δημόσια προειδοποίηση σχετικά με τις συνέπειες της πλαστικής ρύπανσης. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet, η ρύπανση από τα πλαστικά συνιστά «σοβαρό αυξανόμενο και υποτιμημένο κίνδυνο» για τη δημόσια υγεία, με το ετήσιο κόστος να εκτιμάται σε τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο Philip Landrigan, γιατρός και ερευνητής στο Boston College των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες, και ιδίως τα παιδιά, πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου «τα νερά, οι λίμνες και τα ποτάμια είναι μολυσμένα, με τα μικροσωματίδια πλαστικού στα μολυσμένα ύδατα να ευθύνονται για πληθώρα ασθενειών, κυρίως στα παιδιά», όπως κατέθεσε ο Robert Kitumaini Chikwanine, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Solidarité pour la Protection des droits de l'enfant, έξω από τα κεντρικά του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Τέχνη και ακτιβισμός στη σύνοδο

Στο χώρο της συνόδου κυριαρχεί η εντυπωσιακή κατασκευή «Το Άχθος του Σκεπτόμενου» με επίκεντρο αντίγραφο του γλυπτού του Ογκύστ Ροντέν «Ο Σκεπτόμενος», τοποθετημένο μέσα σε μια θάλασσα πλαστικών απορριμμάτων. Ο Καναδός ακτιβιστής Benjamin Von Wong, δημιουργός της εικαστικής παρέμβασης, σκοπό έχει να αναγκάσει τους διαπραγματευτές να συλλογιστούν σοβαρά «τις συνέπειες της ρύπανσης από τα πλαστικά στην ανθρώπινη υγεία».

Ηγετικές φωνές και προτεραιότητες στη διαπραγμάτευση

Ο Graham Forbes, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Greenpeace, τόνισε σε διαμαρτυρία στη Γενεύη ότι πρέπει να σταματήσει «η παραγωγή τόσο μεγάλων ποσοτήτων πλαστικού για να περιοριστεί η κρίση της πλαστικής ρύπανσης».

Την ίδια στιγμή, η Seema Prabhu της Ελβετικής ΜΚΟ Trash Hero World, που δραστηριοποιείται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία, ανέδειξε ως βασικό ζητούμενο τη μείωση της παραγωγής πλαστικού: «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να πετύχουμε μείωση στην παραγωγή πλαστικού».

Όπως διευκρίνισε, «στις χώρες αυτές λειτουργούν πολλά πετροχημικά εργοστάσια και βιομηχανίες πλαστικών, από τα οποία εξαρτώνται πολλές θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό ζητούμε μια δίκαιη μετάβαση προς την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη συλλογή απορριμμάτων».

Η αναγκαιότητα για συλλογική δράση είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η πλαστική ρύπανση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

