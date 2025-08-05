Νεκρή αρκούδα σε τροχαίο στον δρόμο Αμυνταίου-Καστοριάς

Νέο τροχαίο με θύμα μια αρκούδα καταγράφηκε την Κυριακή 3 Αυγούστου, στο 5ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα Αμυνταίου – Καστοριάς. Το περιστατικό φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τον αυξανόμενο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα άγρια ζώα στους ελληνικούς δρόμους.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό «υπενθυμίζει με τραγικό τρόπο την ευαλωτότητα του είδους». Η οργάνωση ειδοποιήθηκε άμεσα από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για το συμβάν, ωστόσο όταν κατέφτασε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης, ο οδηγός του οχήματος είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο.

Κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα και ανάγκη λήψης μέτρων

Το πρόσφατο συμβάν τονίζει την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων προστασίας της άγριας ζωής, ειδικά σε περιοχές όπου παρατηρείται συχνή διέλευση μεγάλων θηλαστικών. Σημαντική είναι η αναφορά ότι στην περιοχή υλοποιείται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors, στο οποίο ο «Αρκτούρος» συμμετέχει ως εταίρος, με στόχο την προστασία των διαδρόμων μετακίνησης των αρκούδων και τη μείωση των ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

