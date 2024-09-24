Ερευνητές στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν σήμερα ότι ταυτοποίησαν ένα νέο είδος "καρχαρία φαντάσματος", ένα ψάρι ικανό να πιάνει τη λεία του στα βαθέα ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ψάρια αυτού του είδους χίμαιρας, όπως είναι αλλιώς γνωστός ο "καρχαρίας φάντασμα", του νοτιοδυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, με στενή μύτη βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Τσάταμ του Ειρηνικού, η οποία εκτείνεται σε μήκος άνω των 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσε η ομάδα του Εθνικού Ινστιτούτου Υδάτων και Ατμοσφαιρικής Έρευνας (Niwa) του Ουέλινγκτον.

Οι "καρχαρίες φαντάσματα" συγγενεύουν με τους καρχαρίες και τα σαλάχια και ο σκελετός τους είναι χόνδρινος. Θρέφονται με οστρακόδερμα που βρίσκουν σε βάθη που μπορούν να φτάσουν γύρω στα 2.600 μέτρα.

«Οι 'καρχαρίες φαντάσματα', όπως αυτός, περιορίζονται κυρίως στα βάθη του ωκεανού», σημείωσε η Μπριτ Φινούτσι, η οποία έδωσε στο νέο είδος το όνομα «Χαριότα άβια» σε έναν φόρο τιμής στη γιαγιά της.

«Το ενδιαίτημά τους καθιστά δύσκολη τη μελέτη και παρατήρησή τους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για τον κύκλο ζωής τους ή για το πού κατατάσσονται όσον αφορά τα απειλούμενα είδη, αλλά αυτό συνιστά τις ανακαλύψεις όπως αυτή ακόμη πιο συναρπαστικές», δήλωσε.

Αυτός ο "καρχαρίας φάντασμα" θεωρείτο μέχρι πρότινος ότι ανήκε σε ένα και μοναδικό είδος παγκοσμίως, προτού οι ερευνητές ανακαλύψουν γενετικές και μορφολογικές διαφορές σε σχέση με συγγενικά του είδη.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

