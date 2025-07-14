Δέκα τρόποι για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό το καλοκαίρι

Για να προστατεύσετε το σπίτι σας από πλημμύρες και πυρκαγιές, μπορείτε να το ανυψώσετε ή να δημιουργήσετε μια ζώνη προστασίας γύρω από την κατοικία. Ωστόσο, πώς μπορείτε να προστατεύσετε το σπίτι σας από την υπερβολική ζέστη, μια όλο και πιο συχνή κλιματική απειλή που πλήττει πλέον περιοχές με ιστορικά εύκρατο κλίμα;

«Ακόμα και εδώ, είναι σίγουρα ένα από τα κύρια προβλήματα», λέει ο Chris Magwood, εμπειρογνώμονας βιώσιμης κατασκευής με έδρα το Οντάριο του Καναδά για την RMI, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την αποκαρβονιοποίηση.

Αν χτίζετε ένα καινούργιο σπίτι, μπορείτε να ενσωματώσετε στη δομή αντοχή στη ζέστη, ενώ τα υπάρχοντα σπίτια μπορούν να ανακαινιστούν με χαρακτηριστικά που μειώνουν τη θερμοκρασία. Ακολουθούν μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό.

Δροσίστε τις στέγες και τους τοίχους

Τα ανοιχτά χρώματα είναι καλύτερα για τις στέγες και τους τοίχους των σπιτιών. Το υλικό δεν έχει σημασία – μια «δροσερή στέγη» (1) μπορεί να είναι κατασκευασμένη από σανίδες ασφάλτου ή μέταλλο ή κεραμίδια – αρκεί να είναι ανοιχτόχρωμη, ώστε να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία μακριά από το σπίτι. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος, τέτοιες στέγες μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού από 2,2 °F έως 5,9 °F (1,2–3,3 °C).

Οι δροσεροί τοίχοι (2) είναι βαμμένοι με ανοιχτό χρώμα ή καλύπτονται με ανοιχτόχρωμη επένδυση. Ορισμένες βαφές περιέχουν συστατικά που αντανακλούν τη μη ορατή υπέρυθρη ακτινοβολία, γεγονός που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σπιτιών να χρησιμοποιούν πιο σκούρα ή πιο έντονα χρώματα.

«Ένας τοίχος που αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτροπή της εισόδου της θερμότητας στο κτίριο», λέει η Audrey McGarrell, διευθύντρια επικοινωνίας του Cool Roof Rating Council, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. «Οι δροσερές στέγες και οι δροσερές εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων είναι πραγματικά εύκολα επιτεύξιμα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να βελτιώσετε άμεσα την ανθεκτικότητα του σπιτιού σας».

Μονώστε τους τοίχους

Ο Magwood ζει σε ένα σπίτι από δεμάτια άχυρου που έχτισε ο ίδιος. «Αυτή τη στιγμή έξω έχει 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά εγώ είμαι πολύ άνετα και δροσερά», λέει από το Οντάριο. Τα παραδοσιακά σπίτια από άχυρο (3) κατασκευάζονται με επίστρωση στοιβαγμένων δεμάτων άχυρου. Ωστόσο, σήμερα είναι πιο συνηθισμένο το άχυρο να χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό σε προκατασκευασμένα πάνελ τοίχων.

Το παχύ άχυρο και ο σοβάς κρατούν τη θερμότητα μακριά. «Στην πραγματικότητα, χρειάζεται αρκετή θερμική ενέργεια για να ζεσταθεί ο σοβάς μέχρι το σημείο όπου η θερμότητα αρχίζει να μεταφέρεται μέσω της μόνωσης και στο εσωτερικό του κτιρίου, και μέχρι τότε έχει νυχτώσει», λέει ο Magwood. Τις πολύ ζεστές μέρες, η αντλία θερμότητας του Magwood, η οποία ψύχει επίσης το σπίτι, τίθεται σε λειτουργία, αλλά όχι πριν το απόγευμα, καθώς το σπίτι παραμένει σε μια «άνετη» θερμοκρασία για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Ρίξτε λίγη σκιά

Οι νέες κατασκευές πρέπει να διαθέτουν μεγάλες μαρκίζες (4) για να προστατεύουν τα παράθυρα που βλέπουν νότια και δυτικά από τον ήλιο το καλοκαίρι. Η εγκατάσταση διπλών ή τριπλών υαλοπινάκων και η μείωση του μεγέθους των παραθύρων (5) που βλέπουν τον απογευματινό ήλιο θα συμβάλουν επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας.

Η προσθήκη μιας απλής τέντας πάνω από τα παράθυρα που εκτίθενται στον ήλιο είναι επίσης αποτελεσματική, σύμφωνα με τον Magwood. «Το σπίτι όπου μεγάλωσα στο New Hampshire ήταν πολύ κακομονωμένο και τα παράθυρα ήταν απαίσια, αλλά χάρη σε μια τέντα καταφέρναμε να διατηρούμε τα δωμάτια πολύ πιο δροσερά», λέει. Τα καινούργια παράθυρα είναι ακριβά, οπότε η προσθήκη μιας ηλιακής ανακλαστικής επίστρωσης στα υπάρχοντα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Ενώ τα δέντρα που προσφέρουν σκιά και άλλα στοιχεία τοπίου (10) που περιβάλλουν ένα σπίτι έχουν δροσιστικό αποτέλεσμα, σε περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη βλάστηση κοντά σε ένα σπίτι.

Έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο

Οι αντλίες θερμότητας (6) είναι ηλεκτρικές συσκευές υψηλής απόδοσης που μειώνουν τη ζήτηση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο, σε περίπτωση εκτεταμένου καύσωνα, μπορεί να συμβούν διακοπές ρεύματος. Μια οικιακή μπαταρία (7) συνδεδεμένη με ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή μπορεί να διατηρήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά. Εάν δεν διαθέτετε ηλιακούς συλλέκτες ή σταθερό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, οι φορητές μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να τροφοδοτήσουν ανεμιστήρες και άλλες συσκευές.

Μην ξεχνάτε το εσωτερικό του σπιτιού σας

Η τοποθέτηση κουρτινών συσκότισης (8) ή περσίδων στις πλευρές του σπιτιού που εκτίθενται στον ήλιο μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Οι ανεμιστήρες οροφής (9) διατηρούν την κυκλοφορία του αέρα και μειώνουν την καταπόνηση των κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας.

Πηγή: skai.gr

