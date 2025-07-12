Γνωρίστε τα δάση που είχε η Λέσβος πριν από εκατομμύρια χρόνια

Η συστηματική ερευνητική εργασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου συνεχίζει να αποκαλύπτει τον μοναδικό πλούτο του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου! Τα στελέχη του Μουσείου θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο κοινό τα νέα δεδομένα που έφερε στο φως η επιστημονική έρευνα στη δυτική Λέσβο.

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα οργανώνουν απογευματινή περιήγηση ενημέρωση-παρουσίαση των νέων πάρκων απολιθωμάτων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου.

«Τα δεδομένα της έρευνας που συνεχίζεται εντατικά από τους ερευνητές του Μουσείου σε συνεργασία με ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πατρών καθώς και το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Στρωματογραφίας της Nanjing της Κίνας, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Μουσείου καθηγητής Νίκος Ζούρος, αποκαλύπτουν νέα δεδομένα τόσο για την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τη διαδικασία της απολίθωσης όσο και για τη σύνθεση των απολιθωμένων δασών της Λέσβου την περίοδο μεταξύ 18,5 και 17 εκατομμυρίων χρόνων από σήμερα».

Τη χρονιά που μας πέρασε από τα ευρήματα απολιθωμένων κορμών και ειδικότερα από τη μικροσκοπική μελέτη του απολιθωμένου ξύλου στις συγκεκριμένες θέσεις αποκαλύφθηκε πλήθος νέων ειδών δένδρων που αποτελούν νέα είδη για την επιστήμη, τα οποία προσδιορίζονται για πρώτη φορά, όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και παγκόσμια.

«Τα νέα αυτά είδη αυτά, λέει ο κ. Ζούρος, είναι το κανελλόδενδρο της Λέσβου, τρία νέα είδη πευκίδων και μεταξύ τους ένα νέο είδος Πεύκης ενδημικό για τη Λέσβο, δύο νέα είδη κυπαρισιού και τρία νέα είδη της οικογένειας της Σεκόιας».

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν στα νέα στοιχεία που προέρχονται από τη μελέτη των απολιθωμένων φύλλων, η μελέτη των οποίων συνεχίζεται επίσης εντατικά από ερευνητές των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Πατρών.

«Σιγά – σιγά, καταλήγει ο κ. Ζούρος, αποκαλύπτονται πολλά νέα στοιχεία για τα απολιθωμένα οικοσυστήματα της Δυτικής Λέσβου που προκαλούν το ενδιαφέρον ερευνητών από όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών του νησιού καθώς με τις πρωτοβουλίες του Μουσείου αποδίδονται πλέον στο ευρύ κοινό!».

Τα νέα πάρκα απολιθωμάτων κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου που θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Παρασκευή 18 Ιουλίου το απόγευμα είναι τα εξής:

Πάρκο «Φυλάκιο» Σιγρίου

Το νέο πάρκο απολιθωμάτων «Φυλάκιο, μια από τις πρώτες θέσεις που έχουν αναδειχθεί κατά μήκος του Οδικού Άξονα Καλλονής - Σιγρίου, βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από τον οικισμό του Σιγρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στην οποία πιστοποιείται η παρουσία διαδοχικών απολιθωμένων δασών που απολιθώθηκαν λόγω διαδοχικών ηφαιστειακών εκρήξεων.

Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα μοναδικό σε ανάπτυξη ριζικό σύστημα υποτροπικού δένδρου που έχει αποκαλυφθεί και συντηρηθεί υποδειγματικά.

Στην ίδια θέση έχουν αποκαλυφθεί ιστάμενοι κορμοί απολιθωμένων δένδρων. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να συναντήσει κατακείμενους κορμούς καρποφόρων δένδρων που έχουν αποκαλυφθεί σε απολιθωματοφόρες θέσεις κατά μήκος του νέου οδικού άξονα και είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό, καθώς διατηρούνται κάτω από ειδικά καλαίσθητα στέγαστρα.

Πάρκο Μπαχαριωτάκη

Το νέο πάρκο απολιθωμάτων «Μπαχαριωτάκη», που ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό, είναι μια από τις πρώτες θέσεις που έχουν αναδειχθεί κατά μήκος του Οδικού Άξονα Καλλονής- Σιγρίου και βρίσκεται τέσσερα χιλιόμετρα από τον οικισμό του Σιγρίου.

Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα σύνολο απολιθωμένων κορμών που παρασύρθηκαν από πυροκλαστικές ροές και βρέθηκαν στη σημερινή θέση που έχει ανασκαφεί και συντηρηθεί υποδειγματικά. Η διεύθυνση ροής των ηφαιστειακών λασποροών είναι από νότο προς το βορρά δείχνοντας το ηφαίστειακό κέντρο του Μεσοτόπου ως πιθανή προέλευση των πυροκλαστικών ροών. Ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει κατακείμενους κορμούς καρποφόρων δένδρων που έχουν αποκαλυφθεί και είναι πλέον προσβάσιμοι στο κοινό. Στην ίδια θέση έχουν αποκαλυφθεί ιστάμενοι κορμοί δένδρων με το ριζικό τους σύστημα να αναπτύσσεται μέσα στους υποκείμενους ηφαιστειακούς σχηματισμούς που φιλοξενούν κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς δένδρων.

Πάρκο Κοτσίνι

Το νέο πάρκο απολιθωμάτων «Κοτσίνι», είναι μια από τις σημαντικότερες απολιθωματοφόρες θέσεις που έχουν αναδειχθεί κατά μήκος του Οδικού Άξονα Καλλονής- Σιγρίου και βρίσκεται έξη χιλιόμετρα από τον οικισμό του Σιγρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θέση. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ένα σύνολο ιστάμενων απολιθωμένων κορμών που απολιθώθηκαν στη σημερινή θέση τους έχουν ανασκαφεί και συντηρηθεί υποδειγματικά και προστατεύονται από ειδικά σχεδιασμένα στέγαστρα. Στην ίδια θέση έχουν αποκαλυφθεί παλαιοεδάφη που φιλοξενούν πλήθος απολιθωμένων φύλλων. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί οι γιγάντιοι ιστάμενοι κορμοί κωνοφόρων δένδρων καθώς επίσης και καρποφόρων δένδρων. Επίσης, ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μεγάλους κατακείμενους κορμούς καρποφόρων δένδρων που έχουν αποκαλυφθεί και είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό.

Πάρκο «Ι. Τουμπελέκης» στην περιοχή Ακρόχειρας

Στο νέο πάρκο απολιθωμάτων «Ιωάννης Τουμπελέκης» στο ύψωμα Ακρόχειρας, διακρίνονται τέσσερις διαδοχικοί ορίζοντες με όρθια απολιθωμένα δένδρα, που τεκμηριώνουν την εκδήλωση τεσσάρων μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων που οδήγησαν στην απολίθωση ισάριθμων δασών στη Δυτική Λέσβο!

Επιβεβαιώνεται λοιπόν η επιστημονική παρατήρηση ότι η Λέσβος φιλοξενεί δεκάδες απολιθωμένα δάση διαφορετικής ηλικίας και σύνθεσης που συγκροτούν ένα μοναδικό στο είδος του αρχείο της χλωρίδας της περιοχής του Αιγαίου κατά την περίοδο του Μειόκαινου. Το αρχείο αυτό δημιούργησαν οι μεγάλες και καταστροφικές ηφαιστειακές εκρήξεις που γνώρισε η περιοχή για μια περίοδο τριών περίπου εκατομμυρίων ετών!

Πάρκο «Φρεάτιο» στην περιοχή Ακρόχειρας

Στο νέο πάρκο απολιθωμάτων «Φρεάτιο» στο ύψωμα Ακρόχειρας, εμφανίζονται εκατοντάδες απολιθωμένοι κορμοί δένδρων σε διαδοχικούς ορίζοντες, που τεκμηριώνουν την εκδήλωση διαδοχικών μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων που ακολουθήθηκαν από μεγάλες λασποροές που παρέσυραν τα δένδρα και οδήγησαν στην απολίθωση τους στη Δυτική Λέσβο!

Ας σημειωθεί ότι η ανάδειξη των απολιθωματοφόρων θέσεων πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

