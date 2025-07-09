Mars: Μείωση κατά 1,9% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η Mars δημοσίευσε πρόσφατα την έκθεση «2024 Sustainable in a Generation», παρουσιάζοντας τη συνεχή πρόοδό της προς τον στόχο μείωσης του ανθρακικού της αποτυπώματος.

Μέχρι τα τέλη του 2024, η Mars πέτυχε μείωση κατά 1,9% στις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε σύγκριση με το 2015, που αποτελεί το έτος αναφοράς, ενώ την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 69%, αγγίζοντας τα 55 δισ. δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 2024, η Mars επικεντρώθηκε σε συνεργασίες που προάγουν καινοτόμες γεωργικές πρακτικές και εφοδιαστικές αλυσίδες χωρίς αποψίλωση. Ο αριθμός των έργων «έξυπνης γεωργίας για το κλίμα» ξεπέρασε τα 60, καλύπτοντας 13 καλλιέργειες σε 29 χώρες. Η Mars συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της, για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στις άμεσες λειτουργίες τους και την υιοθέτηση αγροτικών πρακτικών που αποκαθιστούν το έδαφος και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των αγροτών απέναντι σε κινδύνους όπως πλημμύρες, ξηρασία ή παράσιτα. Τα κυριότερα σημεία ορισμένων από τα τελευταία έργα περιλαμβάνουν:

Livelihoods Fund for Family Farmers (L3F): Μέχρι το 2024, 932 αγρότες στη Βόρεια Σουμάτρα έχουν λάβει πιστοποίηση Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 2.031 στρέμματα έχουν μεταβεί σε καινοτόμες γεωργικές καλλιέργειες και 8.000 στρέμματα δάσους έχουν προστατευθεί μέσα από τις προσπάθειες διατήρησης που έχουν αναλάβει οι τοπικές κοινότητες.

Πρωτοβουλία KIND Almond Acres: Η Mars σχεδόν διπλασίασε την έκταση του πιλοτικού προγράμματος δοκιμών της, και τα στοιχεία για το νερό από το πρώτο έτος της έρευνας δείχνουν αύξηση 17% στην αποδοτικότητα της χρήσης νερού με υπόγεια άρδευση.

Πλάνο Βιώσιμης Γαλακτοκομίας Moo'ving Dairy Forward: Η Mars έχει δεσμεύσει 47 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια με στόχο να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην αλυσίδα εφοδιασμού γαλακτοκομικών προϊόντων της. Μέσω της συνεργασίας με αγρότες, προμηθευτές και ερευνητές, η Mars συμβάλλει στην προώθηση σημαντικών, θετικών αλλαγών στον γαλακτοκομικό τομέα.

Έργο RESTORE: Η Mars υποστηρίζει τη βιώσιμη καλλιέργεια κακάου, προστατεύοντας και αναδομώντας τα δάση. Το πρόγραμμα αυτό αυξάνει τη δασική κάλυψη, δημιουργεί συμβούλια διαχείρισης του τοπίου και νέες ευκαιρίες εισοδήματος για τις κοινότητες που καλλιεργούν κακάο.

Sustainable Aromatic Rice Initiative (SARI): Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 1.445 αγρότες από τις περιοχές Roi Et και Central Plain της Ταϊλάνδης, εκ των οποίων το 66% είναι γυναίκες, έχει αυξήσει την παραγωγή ρυζιού κατά 43% στην περιοχή Roi Et και κατά 10% στην περιοχή Central Plain, ενώ παράλληλα έχει μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 56% και 41% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η Mars εφαρμόζει εδώ και πολύ καιρό μια προσέγγιση που ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Το 2024, αύξησε τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών από τα 400 σε περίπου 2.000, των οποίων η μακροπρόθεσμη αμοιβή συνδέεται πλέον με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, παράλληλα με άλλους πιο παραδοσιακούς δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

