Ένα νέο αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 140 MW, στη θέση Deleni της επαρχίας Vaslui στην ανατολική Ρουμανία, έρχεται να προστεθεί στην οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ.

Το νέο αιολικό πάρκο, το οποίο έχει μπει στη φάση κατασκευής από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αποτελείται από 23 ανεμογεννήτριες τύπου GE Vernova, ονομαστικής ισχύος 6,1 MW η κάθε μία και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Με δεδομένο το πλούσιο αιολικό δυναμικό της ανατολικής Ρουμανίας, η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του πάρκου υπολογίζεται να ανέλθει σε 370 GWh, ικανή να καλύψει τις ανάγκες περίπου 62.000 νοικοκυριών. Με τη λειτουργία του, ο νέος σταθμός αναμένεται να αποτρέπει εκπομπές CO 2 της τάξης των 215.000 τόνων σε ετήσια βάση.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαχειρίζεται ήδη στη Ρουμανία ένα χαρτοφυλάκιο υφιστάμενων έργων συνολικής ισχύος άνω των 700 MW. Με την ολοκλήρωση του νέου έργου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη χώρα θα ανέλθει σε περίπου 850 MW. Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει δυναμικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ρουμανίας, συμβάλλοντας στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ. Έως το τέλος του 2026, οι ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ στη χώρα θα ξεπεράσουν τα 2 GW, μέσα από την υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος, καθιστώντας τον Όμιλο ΔΕΗ ηγέτη στην αγορά των ΑΠΕ της Ρουμανίας.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, αποτελεί ενεργειακό ηγέτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη, έχει δημιουργήσει ένα υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,7 GW σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενώ έχει ένα συνολικό πορτφόλιο ανάπτυξης ΑΠΕ της τάξης των 20 GW ως το 2030.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ και επενδύει στη δύναμη της φύσης, μέσα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας. Πλέον των μεγάλων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων που κατασκευάζει, η εταιρεία καινοτομεί στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης μέσα από έργα που καλύπτουν όλο το εύρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, νερό, γεωθερμία και βιομάζα).

