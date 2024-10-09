Ο ΔΕΔΔΗΕ φέρνει πιο κοντά το πράσινο μέλλον για τη χώρα μας και τα νησιά μας, υλοποιώντας ένα ακόμη σημαντικό έργο, αυτή τη φορά στον Άη Στράτη, όπου το νησί θα καταστεί ενεργειακά αυτόνομο μέσω αποκλειστικής χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το Ειδικό Πιλοτικό Έργο «Άη Στράτης Πράσινο Νησί» έχει στόχο να καλύψει ανάγκες σε ηλεκτρισμό και θέρμανση, αξιοποιώντας τον άνεμο και τον ήλιο, δηλαδή την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Το έργο πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες σύνδεσης προκειμένου να τεθεί το έργο σε λειτουργία.

Η δοκιμή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 5 Οκτωβρίου με αποτέλεσμα για 2,5 ώρες ο Άη Στράτης να καταστεί το πρώτο πράσινο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Ελλάδας.

Η παραγωγή ενέργειας πραγματοποιείται από μία ανεμογεννήτρια, έναν φωτοβολταϊκό σταθμό και συσσωρευτές, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει κεντρικό σύστημα τηλεθέρμανσης.

Για την τηλεθέρμανση προβλέπεται η αποθήκευση θερμότητας σε δεξαμενές θερμού νερού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες θέρμανσης σε όλο τον οικισμό του Άη Στράτη.

Το εν λόγω έργο, εκτός από τα οφέλη για το περιβάλλον και τους κατοίκους του νησιού, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μια σειρά έργων υψηλής διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπως είναι ο Άη Στράτης.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που σηματοδοτούν τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, έχουν ήδη υλοποιηθεί στην Τήλο και την Ικαρία, με θετικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο υβριδικός σταθμός της Ικαρίας βρίσκεται σε λειτουργία από το 2019 και συνδυάζει αιολική και υδραυλική ενέργεια, καλύπτοντας ένα σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.