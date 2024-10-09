Για τους περισσοτέρους το Έβερεστ θεωρείται το υψηλότερο βουνό του κόσμου. Εάν μετρήσετε το υψόμετρό του πάνω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, τότε το Έβερεστ των 8.849 μέτρων, το οποίο απλώνεται στα σύνορα μεταξύ Θιβέτ και Νεπάλ, είναι πράγματι το υψηλότερο στον κόσμο.

Ωστόσο, αν μετρήσετε ένα βουνό από τη βάση του μέχρι την κορυφή του, τότε το Έβερεστ δεν είναι το υψηλότερο. Είναι το Mauna Kea μήκους 10.211 μέτρων, ένα ανενεργό ηφαίστειο- ασπίδα στο νησί της Χαβάης, αναφέρει το CNN.

Αλλά υπάρχει ένα ακόμη υποψήφιο βουνό ως το ψηλότερο: το όρος Chimborazo, ένα ανενεργό στρατοηφαίστειο στην οροσειρά Cordillera Occidental των Άνδεων του Ισημερινού.

Όταν μετράται από το επίπεδο της θάλασσας, το Chimborazo είναι περίπου 2.590 μέτρα μικρότερο από το Έβερεστ. Ωστόσο, η κορυφή του είναι στην πραγματικότητα 2.072 μέτρα πιο μακριά από το κέντρο της Γης, καθιστώντας το πιο κοντινό σημείο της Γη με τα αστέρια.

«Αν φαντάζεστε τη Γη ως αυτή τη μπλε κουκκίδα στο διάστημα, είναι το μόνο μέρος που μπορείτε να σταθείτε και να είστε όσο πιο μακριά από το κέντρο αυτής της κουκκίδας», εξηγεί ο Derek van Westrum, ένας φυσικός της Εθνικής Γεωδαιτικής Έρευνας του NOAA.

Ο λόγος έγκειται στη θέση του Chimborazo, η οποία βρίσκεται 1,5 μοίρα νότια του ισημερινού.

Ο Van Westrum εξηγεί ότι ο πλανήτης, στην πραγματικότητα προεξέχει λίγο γύρω από τη μέση του. «Η Γη είναι φτιαγμένη από βράχο και είναι αρκετά στρογγυλή, αλλά επειδή περιστρέφεται, διογκώνεται στον ισημερινό», λέει.

Η φυγόκεντρη δύναμη που δημιουργείται από τη συνεχή περιστροφή του πλανήτη σφίγγει τον βράχο και το Chimborazo εκμεταλλεύεται αυτό τον στροβιλισμό για να βρίσκεται πιο μακριά από το κέντρο της Γης από ό, τι βουνά υψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας στα Ιμαλάια – ή ακόμα και στις Άνδεις – όλα αυτά βρίσκονται πιο μακριά από τον ισημερινό.

Το Chimborazo είναι μόνο το 39ο ψηλότερο βουνό στις Άνδεις, όταν μετρήθηκε από το επίπεδο της θάλασσας, αλλά υπήρξε μια σύντομη περίοδος τον 19ο αιώνα όταν θεωρήθηκε ότι ήταν η υψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Αυτή η φήμη προήλθε από τον σημαίνοντα Γερμανό γεωγράφο και εξερευνητή Alexander von Humboldt, ο οποίος ανέβηκε στο Chimborazo το 1802. Ο Von Humboldt έφτασε μόνο στα 19.300 πόδια πριν κατέβει στην κοιλάδα των ορεινών περιοχών που αργότερα θα την ονόμαζε Λεωφόρο των Ηφαιστείων.

Πηγή: skai.gr

