Η υπερθέρμανση των ωκεανών διευκολύνει την εξάπλωση εισβαλλόντων και χωροκατακτητικών ειδών, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την αλιεία, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την τελευταία έκθεση της υπηρεσίας Copernicus Marine της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των ωκεανών.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τον Μάιο του 2022 έως τις αρχές του 2023, η Μεσόγειος βίωσε το μακρύτερο κύμα καύσωνα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας έφτασαν έως και 4,3°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ειδικοί ανέλυσαν τις συνέπειες αυτής της ζέστης σε πληθυσμούς δύο ειδών: του μπλε καβουριού του Ατλαντικού και του γενειοφόρου πυροσκώληκα (Hermodified carunculata), στο δέλτα του Πάδου στη βόρεια Ιταλία και γύρω από τις ακτές της Σικελίας.

Στο δέλτα του Πάδου, η αύξηση του πληθυσμού του μπλε καβουριού, το οποίο τρέφεται με μαλάκια, οδήγησε σε μείωση της παραγωγής μυδιών κατά 75%-100% σε ορισμένες περιοχές το 2023. Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνόησε την ταχεία αναπαραγωγή του, δημιουργώντας κινδύνους για τα τοπικά οικοσυστήματα.

Ο γενειοφόρος πυροσκώληκας, αν και ενδημικό είδος στη Μεσόγειο με μήκος έως 70 εκατοστά και προσδόκιμο ζωής τα 9 έτη, επίσης πολλαπλασιάστηκε λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων. Το σκουλήκι, που διαθέτει δηλητηριώδεις τρίχες, επηρεάζει αρνητικά την παραδοσιακή αλιεία στη Σικελία, καταστρέφοντας δολώματα, κόβοντας πετονιές και προκαλώντας ζημιές στα αλιευμένα ψάρια, μειώνοντας έτσι την εμπορική τους αξία.

Οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο σκουλήκι απειλεί τόσο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα όσο και την οικονομική σταθερότητα των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία. Τονίζουν την ανάγκη για στρατηγικές διαχείρισης που θα περιορίσουν τον πολλαπλασιασμό του είδους.

Επιπλέον, η έκθεση Copernicus Marine 2025 αναδεικνύει και άλλα σημαντικά προβλήματα, όπως η οξίνιση των ωκεανών, η ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα και η μείωση των θαλάσσιων πάγων.

Όπως δήλωσε ο Πιερ Μπαουρέλ, γενικός διευθυντής της Mercator Ocean International, κατά την παρουσίαση της έκθεσης μέσω τηλεδιάσκεψης, "κάθε τμήμα του ωκεανού επηρεάζεται από την τριπλή πλανητική κρίση: κλιματική αλλαγή, απώλεια της βιοποικιλότητας και ρύπανση".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

