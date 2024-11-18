Ο Ισημερινός κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο» εξαιτίας της λειψυδρίας, της ξηρασίας και των δασικών πυρκαγιών, που έχουν σαρώσει το νότιο τμήμα της χώρας, όπου περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης κάηκαν τον Νοέμβριο, έγινε σήμερα γνωστό από μια επίσημη πηγή.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Ινές Μανζάνο «επιβεβαίωσε την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τις δασικές πυρκαγιές, τη λειψυδρία και την ξηρασία, εξαιτίας του εύρους και του αντίκτυπου των γεγονότων που καταγράφηκαν έως αυτήν την ημέρα σε εθνικό επίπεδο», ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου η εθνική Γραμματεία Διαχείρισης των Κινδύνων.

Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί για «ένα διάστημα 60 ημερών», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Βάσει της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι αρχές θα μπορούν να εκταμιεύουν αναγκαίους οικονομικούς πόρους στη μάχη κατά των πυρκαγιών, οι οποίες μαίνονται στις επαρχίες Αζουάι (νότια) και Λόχα (στα σύνορα με το Περού).

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση είχε κηρύξει σε κόκκινο συναγερμό 20 από τις 24 επαρχίες της χώρας λόγω της χειρότερης λειψυδρίας που ο Ισημερινός βιώνει τα τελευταία 60 χρόνια.

Αυτή η λειψυδρία οδήγησε σε μια πολύ σοβαρή κρίση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (το 70% της οποίας παρέχουν υδροηλεκτρικοί σταθμοί) και μεταφράζεται σε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που διαρκούν έως και 14 ώρες την ημέρα.

Έως σήμερα, «17 πυρκαγιές είναι ενεργές και πέντε βρίσκονται υπό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο, πλήττοντας κυρίως τις επαρχίες Αζουάι και Λόχα», έγινε γνωστό από την εθνική Γραμματεία Διαχείρισης των Κινδύνων.

Μονάχα τον μήνα Νοέμβριο, περίπου 100.000 στρέμματα βλάστησης κάηκαν σε αυτές τις δύο επαρχίες. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για εμπρησμούς, με στόχο κυρίως να δημιουργηθούν αγροτικές εκτάσεις.

«Ορισμένοι (ύποπτοι) ταυτοποιήθηκαν», διαβεβαίωσε σήμερα ο Κρίστιαν Ζαμόρα, δήμαρχος της πόλης Κουένκα, πρωτεύουσας της Αζουάι, προσθέτοντας πως μηνύσεις έχουν κατατεθεί στο γραφείο του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την εθνική Γραμματεία Διαχείρισης των Κινδύνων, το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου, η χώρα κατέγραψε περισσότερες από 5.100 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους, προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 45 και κατέστρεψαν περισσότερα από 400.000 στρέμματα. Από τις αρχές του έτους, η Λόχα είναι η επαρχία που καταμετρά τον μεγαλύτερο αριθμό στρεμμάτων που κατακάηκαν (29.562), ακολουθεί η Αζουάι (7.773) και η Πιτσίντσα (6.192).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.