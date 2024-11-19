Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στην 5η δενδροφύτευση, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024, στις 11:00 π.μ., στην Βόρεια Εύβοια.

Αυτή η δράση είναι πολύ ξεχωριστή, καθώς είναι η πρώτη δράση που θα γίνει μετά από τις καταστροφές που έγιναν στην πολύπαθη Εύβοια.

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών. Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης: Στο Γηροκομείο Λίμνης Ευβοίας.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 11:00 π.μ.!

Πηγή: skai.gr

