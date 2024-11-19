Λένε ότι η εμφάνισ'η του προμηνύει μεγάλες καταστροφές... Σύμφωνα με κάποιες άλλες δοξασίες, σε κάθε εμφάνισή του, πλησιάζει ολοένα και πιο κοντά το τέλος του κόσμου... Άλλοι πάλι, λένε ότι όλα αυτά είναι παραμύθια από το παρελθόν, όταν οι άνθρωποι δεν είχαν εξελιχθεί στο σημερινό επίπεδο και ήταν αγράμματοι. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση του Doomsday fish είναι εξαιρετικά σπάνια, πόσω μάλλον σε μία συγκεκριμένη περιοχή, τρεις φορές στο ίδιο έτος.

Το Doomsday fish εμφανίστηκε για 3η φορά μέσ στο 2024 στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας, ενεργοποώντας τα χειρότερα σενάρια για το μέλλον της ανθρωπότητας. Πόσω μάλλον το τελευταίο διάστημα, που ο κόσμος μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να έκραγεί και οι αναφορές σε «πυρηνικά» και «Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», είναι ολοένα και πιο συχνές.

Ο μύθος του Doomsday fish ξεκίνησε στην Ιαπωνία, καθώς οι ντόπιοι συσχέτιζαν την εμφάνιση του ψαριού με καταστροφικούς σεισμούς και τσουνάμι.

Ποιος ο λόγος της... ανησυχίας από την εμφάνιση ενός ψαριού; Το γεγονός ότι σε 100 χρόνια έχει καταγραφεί σε όλον τον κόσμο 22 συνολικά φορές, ενώ τους τελευταίος τρεις μήνες, στην περιοχή μόνο της Νότιας Καλιφόρνιας, έχει καταγραφεί τρεις φορές.

Οι δοξασίες για το μεγάλο και τρομακτικό αυτό ψάρι αποτελούν τη μία πτυχή της συζήτησης που έχει ανοίξει. Υπάρχει και η ρεαλιστική πλευρά. Κυρίως η επιστημονική προσέγγιση. Οι ερευνητές του National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries Service μετέφεραν το μεγάλο Doomsday fish στο Southwest Fisheries Science Center, προκειμένου να μελετήσουν τους λόγους που προκάλεσαν, όχι την εμφάνιση του ψαριού, αλλά τον θάνατό του.

Τρία νεκρά Doomsday fish σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν θεωρείται τυχαίο γεγονός, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.

Το συγκεκριμένο είδος διαβιώνει σε βάθος 1.000 μέτρων στους ωκεανούς και στα αρχιπελάγη. Η εμφάνισή τους σε μικρότερα βάθη και σε παραλίες, μόνο «καμπανάκι» κινδύνου αποτελεί για τους επιστήμονες, οι οποίοι εκφράζουν την ιδιαίτερη ανησυχία τους για το φαινόμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.