Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τα κράτη-μέλη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα να προχωρήσουν σε «μεγάλες επενδύσεις» στο διεθνές ταμείο για την προστασία της φύσης χθες Κυριακή, με βίντεο που προβλήθηκε κατά την τυπική τελετή έναρξης της COP16 στην Κάλι της Κολομβίας.

«Πρέπει να φύγουμε από την Κάλι με μεγάλες επενδύσεις στο ταμείο του παγκόσμιου σχεδίου-πλαισίου για τη βιοποικιλότητα και δεσμεύσεις για την κινητοποίηση άλλων πηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης», ώστε το ταμείο να μπορέσει να λειτουργήσει «πλήρως», παρότρυνε ο κ. Γκουτέρες σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του την παραμονή της έναρξης των διαπραγματεύσεων, που θα διαρκέσουν ως την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

