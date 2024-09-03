Η Αυστραλία έζησε τον πιο ζεστό Αύγουστο που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με τη θερμοκρασία τον μήνα που πέρασε να είναι περισσότερους από τρεις βαθμούς πάνω από τον κανονικό μέσο όρο.

Τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Αυστραλίας δείχνουν ότι ο Αύγουστος που πέρασε ήταν ο πιο ζεστός από το 1910, όταν ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία. Σε πολλές περιοχές της χώρας οι μέγιστες κατώτατες και ανώτατες θερμοκρασίες ήταν οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Συνολικά ο φετινός χειμώνας – που στην Αυστραλία ξεκινά τον Ιούνιο και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο - ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, μετά από αυτόν του 2023.

Θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη τη χώρα

Η μέση θερμοκρασία στο σύνολο της Αυστραλίας ήταν υψηλότερη κατά 3,03° Κελσίου σε σχέση με τον κανονικό μέσο όρο, επεσήμανε η υπηρεσία.

Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν από τις ανατολικές ως τις δυτικές ακτές της χώρας. Το θερμόμετρο σε στρατιωτική βάση στις βορειοδυτικές ακτές της Αυστραλίας έφτασε τους 41,6 ° Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τη χειμερινή περίοδο.

«Σε μεγάλο μέρος της χώρας οι ημερήσιες και νυχτερινές θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες κατά περισσότερους από 10° Κελσίου σε σχέση με τον μέσο όρο για τον μήνα Αύγουστο», τόνισε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Περίπου το 18% της χώρας αποτελείται από έρημο, ενώ είναι σύνηθες να επικρατεί ζέστη σε όλη τη διάρκεια του έτους και στις περιοχές της Αυστραλίας με πιο ήπιο κλίμα.

Όμως τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία στην Αυστραλία αυξάνεται σταθερά, με την κλιματική αλλαγή να τροφοδοτεί πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασία και πιο έντονα κύματα ζέστης.

Οι κλιματολόγοι είχαν ήδη προβλέψει ότι το 2024 θα είναι πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη.

Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ αυτή την εβδομάδα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ στη Λαπωνία – στη βόρεια Φινλανδία--, τη Σανγκάη και την Ιαπωνία, η οποία έζησε το πιο ζεστό καλοκαίρι στην ιστορία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.