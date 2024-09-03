Αφρική: Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει 118 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2030

Σχεδόν 118 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική θα εκτεθούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έως το 2030, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, προειδοποιεί έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, με τον κίνδυνο εκατομμύρια άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους να είναι ορατός.



«Μέχρι το 2030, υπολογίζεται ότι έως και 118 εκατομμύρια εξαιρετικά φτωχοί άνθρωποι (που ζουν με λιγότερο από 1,90 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα) θα εκτεθούν στην ξηρασία, τις πλημμύρες και την ακραία ζέστη στην Αφρική, εάν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα αντιμετώπισης», σύμφωνα με την έκθεση για την κατάσταση του κλίματος στην Αφρική το 2023.



Η έκθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για αυξημένες επενδύσεις και πρωτοβουλίες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αχανή ήπειρο.



Οι αφρικανικές χώρες χάνουν κατά μέσο όρο 2-5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ετησίως και πολλές διαθέτουν έως και το 9% των προϋπολογισμών τους ανταποκρινόμενοι στις ακραίες κλιματικές συνθήκες.



Μόνο στην υποσαχάρια Αφρική, το κόστος της κλιματικής προσαρμογής προβλέπεται να ανέλθει μεταξύ 30 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως την επόμενη δεκαετία, δηλαδή στο 2-3% του ΑΕΠ της περιοχής.



Η έκθεση υπογραμμίζει ότι αυτό θα ασκούσε τεράστια πίεση στις προσπάθειες καταπολέμησης της φτώχειας και θα παρεμπόδιζε σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ήπειρο.



«Η Αφρική έχει παρατηρήσει μια τάση αύξησης της θερμοκρασίας τα τελευταία 60 χρόνια που έχει γίνει πιο γρήγορη από τον παγκόσμιο μέσο όρο», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του WMO Σελέστ Σάουλο. Πρόσθεσε ότι το 2023 η ήπειρος γνώρισε θανατηφόρα κύματα καύσωνα, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, τροπικούς κυκλώνες και παρατεταμένες ξηρασίες.

Το 2023 έχει επιβεβαιωθεί ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί και έχει φέρει καταστροφικά κλιματικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Αφρικής.



Ενώ οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αφρική και στη Βορειοδυτική Αφρική αντιμετώπιζαν παρατεταμένες, πολυετείς ξηρασίες, άλλες περιοχές υπέφεραν από ακραίες βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε καταστροφικές πλημμύρες. Αυτές οι ακραίες κλιματικές συνθήκες είχαν σοβαρές συνέπειες, προκαλώντας απώλειες ζωών, εκτεταμένο εκτοπισμό και σημαντική οικονομική ζημιά.



«Αυτό το μοτίβο ακραίων καιρικών συνθηκών συνεχίστηκε το 2024», πρόσθεσε η Σάουλο. «Τμήματα της νότιας Αφρικής έχουν πληγεί από καταστροφική ξηρασία και οι έκτακτες εποχικές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει θάνατο και καταστροφή σε χώρες της Ανατολικής Αφρικής, πιο πρόσφατα στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, επιδεινώνοντας μια ήδη απελπιστική ανθρωπιστική κρίση».



