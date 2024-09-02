Ο φετινός Αύγουστος ήταν ο πιο θερμός από το 2010 στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται έως και +1,8°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α)

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα καταγράφηκε ως ο δεύτερος θερμότερος από το 2010 (παραμένει ως θερμότερος ο Αύγουστος του 2021). Εξαίρεση αποτελεί η Θεσσαλία, όπου ήταν ο τρίτος θερμότερος Αύγουστος.

Οι αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας τον Αύγουστο 2024 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Ο Αύγουστος του 2024 ήταν ένας πολύ θερμός μήνας σε συνέχεια των πολύ θερμών Ιουνίου και Ιουλίου 2024, με τις μέσες τιμές του μήνα να είναι σχεδόν 1°C πάνω από τον δεύτερο θερμότερο (Αύγουστος 2021) σε Βόρεια και Δυτική Ελλάδα.

Συνεχόμενες θετικές αποκλίσεις σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα από τις αρχές του μήνα έως το τέλος του μήνα, κυρίως σε Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Πελοπόννησο της τάξης των 6-8°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μικρές αρνητικές αποκλίσεις σημειώθηκαν μόνο στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη με την παράλληλη επικράτηση του μελτεμιού.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,2°C, με 25 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη, 24 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +1,1°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Στο 60% των σταθμών του Ε.Α.Α. οι 25 ημέρες (τουλάχιστον) από τις 31 του μήνα ήταν θερμότερες από τα κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

