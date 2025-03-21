Ερευνητές εργάζονταν στα ανοικτά των ακτών της Ανταρκτικής όταν ένα γιγάντιο παγόβουνο μήκους περίπου 19 μιλίων αποκολλήθηκε από το στρώμα πάγου στις 13 Ιανουαρίου, αποκαλύπτοντας μια έκταση ωκεανού που δεν ήταν θεατή εδώ και δεκαετίες.

Η ομάδα που επέβαινε σε ένα ερευνητικό σκάφος που ονομάζεται Falkor αποφάσισε να ερευνήσει τον πυθμένα της θάλασσας κάτω από τον πρόσφατα «εκτεθειμένο» ωκεανό. Κανένας άνθρωπος δεν είχε εξερευνήσει τη βαθιά θάλασσα εκεί πριν.

«Είναι το είδος του γεγονότος που όταν συμβαίνει, αφήνεις ό,τι κι αν κάνεις», είπε η Patricia Esquete, η επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής.

Τι βρήκαν κάτω από το παγόβουνο

Ωστόσο, οι προσδοκίες δεν ήταν υψηλές. Οι επιστήμονες δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε να ευδοκιμήσει πολύ ζωή κρυμμένη κάτω από ένα τόσο παχύ στρώμα πάγου.

Ωστόσο, αυτό που βρήκαν τα μέλη της ομάδας κάτω από το παγόβουνο τους εξέπληξε: γιγάντιες θαλάσσιες αράχνες, χταπόδια, ψάρια πάγου, κοράλλια και σφουγγάρια, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σχήμα βάζου που μπορεί να είναι εκατοντάδων ετών. Συνολικά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν δεκάδες νέα είδη στην αποστολή.

«Ήμασταν πραγματικά έκπληκτοι από τα διαφορετικά οικοσυστήματα και τα πλούσια οικοσυστήματα που βρήκαμε εκεί κάτω», δήλωσε η Esquete, η οποία είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Aveiro στην Πορτογαλία.

Η ανακάλυψη, που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, όχι μόνο δείχνει πώς η ζωή βρίσκει τρόπο σε σχεδόν κάθε γωνιά του κόσμου - συμπεριλαμβανομένων των «ενταφιασμένων» κάτω από πλωτούς παγετώνες - αλλά παρέχει επίσης μια κρίσιμη βάση για την κατανόηση του πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή στα βαθιά νερά σε έναν πλανήτη που θερμαίνεται.

Τυχαία ανακάλυψη

«Βρέθηκαν πραγματικά στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή για να δουν ένα οικοσύστημα», δήλωσε η Jyotika Virmani, επικεφαλής του Schmidt Ocean Institute, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που διοργάνωσε την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της περίπου ενός μήνα αποστολής, οι ερευνητές διαχειρίζονταν ένα τηλεχειριζόμενο όχημα για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο και να συλλέξουν δείγματα από μερικά από τα βαθύτερα σημεία της Ανταρκτικής. Η ομάδα εξερεύνησε επίσης περιοχές της απομακρυσμένης θάλασσας Bellingshausen πιο μακριά από το στρώμα πάγου. Μεταξύ των ειδών που είναι δυνητικά νέα στην επιστήμη είναι τα καρκινοειδή, τα θαλάσσια σαλιγκάρια, τα σκουλήκια και τα ψάρια.

Θα χρειαστούν μήνες εργαστηριακής ανάλυσης για να επιβεβαιωθεί η ανακάλυψη οποιουδήποτε νέου είδους. «Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς ξεκινά τώρα», είπε η Esquete.

Μετά από μια αποστολή του Schmidt Ocean Institute στα ανοικτά των ακτών της Χιλής πέρυσι, οι επιστήμονες εντόπισαν περισσότερα από 70 νέα είδη, συμπεριλαμβανομένων αστακών και θαλάσσιων σαλιγκαριών που ήταν εντελώς νέα στην επιστήμη.

Πώς υπάρχει ζωή κάτω από τόσο πάγο;

Εκτός Ανταρκτικής, το μεγαλύτερο μυστήριο δεν επικεντρώνεται σε κάποιο συγκεκριμένο πλάσμα αλλά σε ολόκληρο το οικοσύστημα: Πώς ακριβώς υπάρχει τόση ζωή κάτω από τόσο πολύ πάγο;

Σε άλλα μέρη του ωκεανού, οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί «ρίχνουν» θρεπτικές ουσίες για να συντηρήσουν τα πλάσματα του πυθμένα της θάλασσας. Κανένας όμως δεν το κάνει κάτω από τον σκοτεινό πάγο της Ανταρκτικής. Αντίθετα, τα ωκεάνια ρεύματα, το λιωμένο νερό των παγετώνων ή κάτι άλλο βοηθούν στη θρέψη των πλασμάτων των βαθέων υδάτων.

«Αυτός είναι ένας τομέας ενεργού επιστημονικής έρευνας τώρα λόγω αυτής της ανακάλυψης», είπε η Virmani

Η Esquete ελπίζει να επιστρέψει για να δει πώς αλλάζει η ζωή κάτω από μια περιοχή που δεν καλύπτεται από πάγο, παρέχοντας ένα παράθυρο στο πώς η ζωή στα βαθιά νερά στις πολικές περιοχές μπορεί να αλλάξει καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται και περισσότερα παγόβουνα γεννιούνται στην Ανταρκτική και αλλού. Στο στρώμα πάγου George VI από το οποίο έσπασε το παγόβουνο έχει παρατηρηθεί εκτεταμένη τήξη τα τελευταία χρόνια.

