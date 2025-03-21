«Ο θεσμός του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης παρουσιάζει εκπληκτικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τιμητική εκδήλωση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός του σχετικού έργου με τίτλο: "Συνεργασία για τη Δημιουργία", με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Δασών, βραβεύτηκαν η Κυπριακή Δημοκρατία και οι 28 ανάδοχοι που συνέβαλαν στην εθνική προσπάθεια αποκατάστασης των δασών τα οποία επλήγησαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Τιμητικό βραβείο στον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρο Αυγουστίδη, απένειμε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κατά το παρελθόν διετέλεσε και ο ίδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη δωρεά της Κύπρου, για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης στο Μάτι, έκτασης 130 στρεμμάτων. Ενώ, τους ιδιώτες αναδόχους βράβευσαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία, για την στήριξή της κατά την αποκατάσταση στο Μάτι, αλλά και τους αναδόχους ιδιώτες. «Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι η συμβολική αναγνώριση, στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι: «Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν αλλάξουμε όλοι εμείς και εσείς δείχνετε το δρόμο». Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην πράσινη ατζέντα της κυβέρνησης, στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, και φυσικά στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της άναρχης δόμησης. Ανέλυσε περαιτέρω τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ενώ δήλωσε ότι «οι μάχες που έχουμε να δώσουμε είναι μπροστά μας γιατί η κλιματική κρίση είναι μπροστά μας. Σε αυτή τη γραμμή θα προχωρήσουμε όλες και όλοι», όπως είπε.

Ο κ. Παπασταύρου, έκανε λόγο για μία θεσμική σκυταλοδρομία μεταξύ των προκατόχων του, καθώς ο θεσμός του Αναδόχου ήταν μία άμεση λύση που επέλεξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το καλοκαίρι του 2021 και αποδείχθηκε σωτήρια, όταν χρειάστηκε κράτος και ιδιώτες να συμβάλλουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυστοπία.

Έκανε λόγο για μία καθοριστική επιλογή του πρωθυπουργού, «η οποία, μετά από σχεδόν μια τετραετία, έχει διασφαλίσει αποτελεσματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χρονική επίσπευση των ειδικών δασοτεχνικών έργων, ευελιξία στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, με εκπληκτικά αποτελέσματα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ 2021 και 2024, πραγματοποιήθηκε εκπόνηση μελετών και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποκατάστασης σε κρίσιμες περιοχές έκτασης μεγαλύτερης του 1 εκατομμυρίου στρεμμάτων, εκπόνηση μελετών αναδάσωσης σε πάνω από 1 εκατ. στρέμματα, καθώς και υλοποίηση αναδασώσεων σε 3.000 στρέμματα., με συνολικό προϋπολογισμό έργων άνω των 41 εκατ. Euro.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Δασών αποτελεί μία αφορμή να αναδείξουμε ότι στόχος είναι τα δάση να τιμώνται και να προστατεύονται κάθε μέρα, με ετοιμότητα απέναντι στην κλιματική κρίση που είναι ήδη εδώ», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

«Η Δημοκρατία της Κύπρου και οι 28 φορείς και εταιρείες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ολοκλήρωσαν ή πραγματοποιούν έργα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα αποκατάστασης, εργασίες τεχνητής αναδάσωσης ως ανάδοχοι, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές, είναι σημαιοφόροι της ελπίδας. Ελπίδας που ανατέλλει ακόμη και μέσα από τις μεγαλύτερες αντιξοότητες ή απειλές. Ελπίδας που στηρίζεται στη συνεργασία Κράτους και Κοινωνίας», τόνισε ο Υπουργός.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Σκυλλακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη ορθής διαχείρισης των δασών ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία τους. «Βασικό ζητούμενο είναι η αλλαγή νοοτροπίας», δήλωσε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνοντας την ανάγκη για έργα ορεινής υδρονομίας.

Στην τοποθέτηση του ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε μία ανασκόπηση του θεσμού, ο οποίος έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ παρέμβαση έκανε και ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς.

Η λίστα με τους Αναδόχους που βραβεύτηκαν

Κυπριακή Δημοκρατία

ΔΕΗ Α.Ε.

HELLENiQ ENERGY S.A. (ΕΛΠΕ)

Τράπεζα Πειραιώς

ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕΔΔΗΕ

Kοινωφελές ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

ΑΔΜΗΕ

ΕRΕΝ ΕΛΛΑΣ

ΜΟΤΟR OIL

COCA COLA 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Coca-Cola Hellas Α.Ε. Σ

NOVA

Philip Morris

Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.

Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Prodea

Eurobank Π

Nordia A.E.

ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου

WWF Ελλάς

T&T ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Maxima Insurance

Ηλίας Παλιαλέξης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

