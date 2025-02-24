Αιθαλομίχλη: Ένα διαρκές πρόβλημα των Ιωαννίνων που απαιτεί άμεσες λύσεις

Φαινόμενο που ταλαιπωρεί εδώ και καιρό τα Ιωάννινα, δυσχεραίνοντας κατά πολύ την καθημερινότητα των πολιτών, είναι η αιθαλομίχλη.

Ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, πρώην Πρύτανης ομότιμος καθηγητής Χημείας, μιλάει στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για το τεράστιο θέμα με την αιθαλομίχλη κυρίως τους χειμερινούς μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται αντιμέτωπη με την αιθαλομίχλη για άλλη μια χρονιά, καθώς οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων παραμένουν ανησυχητικά υψηλές.

Το φαινόμενο, που κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών, επηρεάζεται από τις παρατεταμένες καιρικές συνθήκες άπνοιας και την παραδοσιακή χρήση καυσόξυλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.