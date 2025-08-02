Αφιέρωμα: Ο προστάτης της φύσης στα Γρεβενά

Ο Απόστολος Διανέλλος αποτελεί μία εξέχουσα φιγούρα της γρεβενιώτικης υπαίθρου, καθώς έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στη μελέτη και προστασία της περιοχής. Με εξαίρεση τα χρόνια των σπουδών του στη Δασοπονία, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα Γρεβενά. Από μικρή ηλικία, ανακάλυψε τη μαγεία της φύσης, μαγεμένος από τα άγρια δάση της μαύρης Πεύκης, τις εντυπωσιακές δενδροστοιχίες των Ρόμπολων, τις οξιές και τα έλατα στη Βάλια Κάλντα, καθώς και τα πολυάριθμα είδη μανιταριών που αφθονούν στα δάση, κυρίως το φθινόπωρο και την άνοιξη.

Συνομιλώντας με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος αναφέρει ότι καθοριστικό σημείο στη διαδρομή του στάθηκε η ένταξή του στην ορειβατική ομάδα του Χιονοδρομικού Ορειβατικού Συλλόγου Γρεβενών. Οι εξορμήσεις με την ομάδα αποτέλεσαν, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, το «καύσιμο» για να αναπτύξει περαιτέρω το πάθος του για τις ορεινές περιοχές και να εμβαθύνει στα μυστικά των βουνών.

Ανάπτυξη οικοτουρισμού και βιώσιμες δραστηριότητες στα Γρεβενά

Ο Απόστολος Διανέλλος συγκαταλέγεται στους πρώτους της δυτικής Μακεδονίας που εντόπισαν τη δυναμική των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Αναγνωρίζοντας το πλούσιο φυσικό περιβάλλον των Γρεβενών, επισήμανε πως οι οργανωμένες περιηγήσεις, οι εκπαιδευτικές δράσεις στη φύση και η προώθηση της χιονοδρομίας ή του rafting αποτελούν σύγχρονο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για τις ορεινές κοινότητες. Ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής βουνού και οδηγός rafting, έχει μυήσει χιλιάδες επισκέπτες στα μοναδικά τοπία του τόπου, από τα μονοπάτια της Βάλια Κάλντα έως τα πέτρινα γεφύρια και τα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα και του Βενέτικου.

Ρόλος φύλακα της τοπικής φύσης

Πέρα από τις τουριστικές του δραστηριότητες, ο Διανέλλος λειτουργεί και ως φύλακας της περιοχής. Προειδοποιεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές – δασαρχείο, δήμο, Πολιτική Προστασία και υπηρεσίες της Περιφέρειας – σε περίπτωση ανίχνευσης προβλημάτων, όπως κακή κατάσταση δρόμων, εμφάνιση άγριων ζώων (όπως αρκούδα ή λύκος) ή ενδείξεις πυρκαγιάς, ακόμα και από κεραυνούς. Ο ρόλος αυτός είναι κρίσιμος για τη διατήρηση της ασφάλειας επισκεπτών και του ίδιου του οικοσυστήματος.

Όπως σημειώνει, παλαιότερα η συνεχής παρουσία κτηνοτρόφων και κοπαδιών στην ορεινή ύπαιθρο λειτουργούσε συμπληρωματικά ως μέτρο προστασίας των δασικών εκτάσεων. Σήμερα, η απουσία τους από τα αλπικά λιβάδια εντείνει τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του φυσικού πλούτου της περιοχής. «Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εγρήγορση από τη μεριά της Πολιτείας, με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που διαθέτει», τονίζει ο Αποστόλης Διανέλλος.

Η γρεβενιώτικη ύπαιθρος ως εναλλακτικός προορισμός

Ένα ταξίδι στην ορεινή ύπαιθρο των Γρεβενών αποτελεί μοναδική ευκαιρία προσέγγισης της άγριας ζωής και της ιδιαίτερης βιοποικιλότητας. Από την παρατήρηση αρκούδας και λύκου, ως τη συλλογή σπάνιων μανιταριών και την παρατήρηση σπουδαίων ειδών πουλιών και λουλουδιών, η περιοχή προσελκύει τόσο φυσιολάτρες όσο και φίλους των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Για τους τολμηρούς, προσφέρονται δραστηριότητες όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού και rafting, ενώ τον χειμώνα οι λάτρεις του σκι βρίσκουν ιδανικές συνθήκες στο Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας.

