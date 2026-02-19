«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Oι καλεσμένοι για 21-22 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 11.30, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την Μαριέλλα Σαββίδου στο «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ και βασικό θέμα συζήτησης είναι μία πάθηση που... την περίμενε λόγω κληρονομικότητας: τη θυρεοειδίτιδα Χασιμότο. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, στην εκπομπή «Ζω Καλά», καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής μιλάει για τις σχέσεις και τα σημάδια που τον προειδοποιούν αν αυτή θα έχει ή όχι μέλλον.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου:

Από τα αυτοάνοσα μέχρι τους όζους, τον υπέρ και τον υπό θυρεοειδισμό, πολλοί είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται με τον θυρεοειδή τους. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες στην εκπομπή «Ζω Καλά», υπάρχουν πολλά νεότερα δεδομένα που αφορούν τα προβλήματα στον θυρεοειδή - από τον τρόπο που πρέπει να λαμβάνονται τα φάρμακα μέχρι και το πόσο συχνά πρέπει να μετράμε τις ορμόνες. Όλα αυτά δεν χρειάζεται να μας ανησυχούν, αλλά απαιτούν σωστή διαχείριση. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Μαριέλλα Σαββίδου, η οποία μιλάει για την θυρεοειδίτιδα Χασιμότο και όσα κάνει για να την αντιμετωπίσει. Ακόμα, στην εκπομπή συζητάμε για το διαδικτυακό φλερτ και μαθαίνουμε τα οφέλη της νηστείας.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

Οι «κόκκινες σημαίες» στη σχέση μας προειδοποιούν και μπορεί να μας βοηθήσουν να μην χάσουμε τον χρόνο μας σε μία σχέση που δεν έχει μέλλον. Από την άλλη όμως, είναι μια ευκαιρία, λένε οι ειδικοί, να χτίσουμε μία πιο ουσιαστική σχέση, αν το προσπαθήσουμε. Καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» είναι ο δημοσιογράφος - παρουσιαστής Δημήτρης Πανόπουλος, ο οποίος μιλάει για τα δικά του red flags στις σχέσεις. Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τους ξηρούς καρπούς και πώς μπορεί να «σαμποτάρουν» την προσπάθειά μας να χάσουμε κιλά αλλά και για τις ουλές και την αντιμετώπισή τους.

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννημ κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.