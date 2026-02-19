Λογαριασμός
Ο Μπραντ Πιτ στην 'Yδρα για γυρίσματα – Αποκλειστικές εικόνες από το νησί 

Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί του Αιγαίου το πρωί και λίγο αργότερα εθεάθη στην περιοχή του γηπέδου, κοντά στο λιμάνι

BRAD PITT

Στην Ύδρα βρίσκεται από σήμερα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο «The Riders» και το νησί ζει ξανά χολιγουντιανές δόξες.

Συνολικά στη παραγωγή συμμετέχουν 300 άτομα, συνεργεία, ηθοποιοί, ντόπιοι κομπάρσοι και τεχνικοί, ενώ στο λιμάνι και τα στενά του νησιού – όπου θα γίνουν τα γυρίσματα – έχουν ήδη στηθεί τα σκηνικά

Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί του Αιγαίου γύρω στις 10:00 το πρωί και λίγο αργότερα εθεάθη στην περιοχή του γηπέδου, η οποία βρίσκεται κοντά στο λιμάνι.

Αύριο θα γίνει η πρώτη συνάντηση όλων των ηθποιών και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να συνατηθεί στο νησί και με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα πάει για το τριήμερο στην Ύδρα. 

