Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, έρχεται ένα ακόμα νέο επεισόδιο του «The Floor», γεμάτο χιούμορ, αγωνία και ανατροπές. Πλέον, έχουν μείνει οι μισοί παίκτες και τώρα είναι η στιγμή να εντείνουν την προσπάθειά τους σε δυνατές μονομαχίες γνώσεων.

Ο Δημήτρης Κουμ., κατέχοντας 12 τετράγωνα και με μια... απόσταση ασφαλείας από τον Στέλιο και τον Μάνο, που μοιράζονται τη δεύτερη θέση, έχει πάρει το χρίσμα του «βασιλιά» του «The Floor». Φυσικά, δεν επαναπαύεται. Ξέρει πολύ καλά ότι όλα αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη... Ως τελευταίος νικητής του προηγούμενου επεισοδίου, είναι στο χέρι του να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να προκαλεί, διεκδικώντας αυτή τη φορά το «Χρυσό Τετράγωνο», ή αν θα υπερασπιστεί την περιοχή του.

Η τυχαία επιλογή φωτίζει το τετράγωνο μιας παίκτριας, η οποία είναι έτοιμη για όλα! Και αυτό το αποδεικνύει από την επιλογή της να προκαλέσει σε μονομαχία τον κάτοχο της κατηγορίας «Φανέλες ομάδων», αιφνιδιάζοντας τους πάντες (spoiler)!

Άραγε, η στρατηγική της θα αποδώσει καρπούς;

Ένας άλλος παίκτης, σίγουρος για τις γνώσεις του στην κατηγορία που έχει, δηλώνει έτοιμος να μπει δυναμικά στο παιχνίδι. Προειδοποιεί τον αντίπαλο του ότι «τελείωσε, φιλάκια!» και, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν χάνει ευκαιρία να τον πικάρει, προσθέτοντάς του επιπλέον άγχος (spoiler)!

Ακολουθούν κι άλλες δυναμικές αναμετρήσεις γνώσεων, μέχρι να φθάσουμε στον τελικό του επεισοδίου. Δύο παίκτες μονομαχούν, όπως πάντα, σε ουδέτερη κατηγορία και ανεβάζουν την ένταση στα ύψη!

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

