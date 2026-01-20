Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Όσα αποκάλυψε στο skai.gr η Ελισάβετ Σεκερτζή μετά την αποχώρησή της

Mετά την αποχώρησή της, η Ελισάβετ επέστρεψε στην Ελλάδα και μίλησε στο skai.gr, περιγράφοντας όλα όσα έζησε στο Suvrivor ως εμπειρία «ζωής»

Survivor: Όσα αποκάλυψε στο skai.gr η Ελισάβετ Σεκερτζή μετά την αποχώρησή

Μαρίνα Χαραλάμπους

Η Ελισάβετ Σεκερτζή αποχώρησε πρόωρα από το Survivor για λόγους υγείας, με την ανακοίνωση να γίνεται στο Συμβούλιο του Νησιού από τον Γιώργο Λιανό.

Λίγο μετά την αποχώρησή της, η Ελισάβετ επέστρεψε στην Ελλάδα και μίλησε στο skai.gr, περιγράφοντας όλα όσα έζησε στο Suvrivor ως  εμπειρία «ζωής».  

Η αποχώρησή της μπορεί να ήταν αναγκαστική, όμως η εμπειρία του Survivor άφησε στην Ελισάβετ Σεκερτζή ένα δυνατό αποτύπωμα, αφού όπως αποκάλυψε η ίδια ήταν όνειρο ζωής να βρεθεί εκεί. Όπως εξομολογήθηκε, το Survivor τη δοκίμασε σε επίπεδα που δεν είχε φανταστεί.

Τι συμβουλή θα έδινε στους Αθηναίους, τι της είπε ο Gio Kay και τι της έλειψε περισσότερο όσο ήταν εκεί; 

 Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR SurvivorGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark