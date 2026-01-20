Survivor: Όσα αποκάλυψε στο skai.gr η Ελισάβετ Σεκερτζή μετά την αποχώρησή

Μαρίνα Χαραλάμπους

Η Ελισάβετ Σεκερτζή αποχώρησε πρόωρα από το Survivor για λόγους υγείας, με την ανακοίνωση να γίνεται στο Συμβούλιο του Νησιού από τον Γιώργο Λιανό.

Λίγο μετά την αποχώρησή της, η Ελισάβετ επέστρεψε στην Ελλάδα και μίλησε στο skai.gr, περιγράφοντας όλα όσα έζησε στο Suvrivor ως εμπειρία «ζωής».

Η αποχώρησή της μπορεί να ήταν αναγκαστική, όμως η εμπειρία του Survivor άφησε στην Ελισάβετ Σεκερτζή ένα δυνατό αποτύπωμα, αφού όπως αποκάλυψε η ίδια ήταν όνειρο ζωής να βρεθεί εκεί. Όπως εξομολογήθηκε, το Survivor τη δοκίμασε σε επίπεδα που δεν είχε φανταστεί.

Τι συμβουλή θα έδινε στους Αθηναίους, τι της είπε ο Gio Kay και τι της έλειψε περισσότερο όσο ήταν εκεί;

Δείτε όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr

Πηγή: skai.gr

