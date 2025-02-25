Έναν τρόπο να κάνουν τους Αταίριαστους να σταθούν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ψάχνουν διακαώς οι ρεπόρτερ των πρωινών εκπομπών και φαίνεται πως στο «Πρωινό Σουσού» τον βρήκαν.

Έστησαν... καρτέρι στον Χρήστο Κούτρα και του ζήτησαν να τον υποβάλουν σε τεστ lifestyle επικαιρότητας, σε μια παραλλαγή του «Η Ελλάδα ψηφίζει», που παρουσιάζει κάθε Σάββατο με τον Γιάννη Ντσούνο.

Πόσα παιδιά έχει η Ελένη Μενεγάκη; Πώς λεγόταν η εκπομπή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου; Ποιος θα ήταν καλύτερος παρουσιαστής για το Big Brother;

Αυτές ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που δέχτηκε με multiple choice απαντήσεις.

Για την οικονομία του θέματος, ο δημοσιογράφος δεν θυμόταν πόσα παιδιά έχει η Ελένη, αλλά απάντησε με τη μία για το πώς λεγόταν η εκπομπή της Σπυροπούλου.

Όσο για το Big Brother - που αυτός ήταν ο στόχος όλου του ρεπορτάζ- μεταξύ Κατερίνας Καραβάτου, Χρήστου Φερεντίνου και Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ως καταλληλότεροι για παρουσιαστές δήλωσε «Καραβάτου και Φερεντίνος».

Βέβαια, οι ερωτήσεις, μακράν, απείχαν από τα επικά διλήμματα που κάθε Σάββατο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παίκτες του «Η Ελλάδα ψηφίζει», προσπαθώντας να μαντέψουν τις απαντήσεις του κοινού, όπως το συνηθέστερο ψέμα που έχει πει κάποιος για να μην πάει στη δουλειά ή τι ντρέπονται περισσότερο να πουν ότι έχουν κάνει οι άντρες...

