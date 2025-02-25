Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρήστος Κούτρας: Πέρασε από επικό τεστ για τη lifestyle επικαιρότητα - Ποια ερώτηση απάντησε με τη μία! (video)

Επικό τεστ με απροσδόκητα αποτελέσματα... 

Womenonly

Έναν τρόπο να κάνουν τους Αταίριαστους να σταθούν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις ψάχνουν διακαώς οι ρεπόρτερ των πρωινών εκπομπών και φαίνεται πως στο «Πρωινό Σουσού» τον βρήκαν.

Έστησαν... καρτέρι στον Χρήστο Κούτρα και του ζήτησαν να τον υποβάλουν σε τεστ lifestyle επικαιρότητας, σε μια παραλλαγή του «Η Ελλάδα ψηφίζει», που παρουσιάζει κάθε Σάββατο με τον Γιάννη Ντσούνο.

Πόσα παιδιά έχει η Ελένη Μενεγάκη; Πώς λεγόταν η εκπομπή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου; Ποιος θα ήταν καλύτερος παρουσιαστής για το Big Brother;

Αυτές ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που δέχτηκε με multiple choice απαντήσεις.

Για την οικονομία του θέματος, ο δημοσιογράφος δεν θυμόταν πόσα παιδιά έχει η Ελένη, αλλά απάντησε με τη μία για το πώς λεγόταν η εκπομπή της Σπυροπούλου.

Όσο για το Big Brother - που αυτός ήταν ο στόχος όλου του ρεπορτάζ- μεταξύ Κατερίνας Καραβάτου, Χρήστου Φερεντίνου και Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ως καταλληλότεροι για παρουσιαστές δήλωσε «Καραβάτου και Φερεντίνος».

Βέβαια, οι ερωτήσεις, μακράν, απείχαν από τα επικά διλήμματα που κάθε Σάββατο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παίκτες του «Η Ελλάδα ψηφίζει», προσπαθώντας να μαντέψουν τις απαντήσεις του κοινού, όπως το συνηθέστερο ψέμα που έχει πει κάποιος για να μην πάει στη δουλειά ή τι ντρέπονται περισσότερο να πουν ότι έχουν κάνει οι άντρες...

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark