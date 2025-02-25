Βάσω Λασκαράκη-Λευτέρης Σουλτάτος: Μίνι απόδραση στις Βρυξέλλες

Λίγες μέρες μετά τη Ρώμη ήρθαν οι Βρυξέλλες για τη Βάσω Λασκαράκη και τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο. Το ζευγάρι ταξίδεψε μέχρι τη βελγική πρωτεύουσα με την ηθοποιό να μην κρύβει τη χαρά της όπως έγραψε στο στόρι της.

Η απόδραση στην Ιταλία περιελάμβανε και την κόρη της ηθοποιού, Εύα. Αυτή τη φορά όμως δεν εμφανίζεται σε κάποιο story της.

Η Βάσω Λασκαράκη έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στη Real με φόντο μια δεύτερη περιπέτεια υγείας του συζύγου της μετά το εγκεφαλικό.

«Οφείλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τα άπειρα μηνύματα και τις ευχές που μας έστειλε. Για εμάς δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Άρα, ήμασταν προετοιμασμένοι ότι με το που θα τελείωναν οι γιορτές, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα υγείας. Η νοσηλεία και η ανάρρωση κράτησαν παραπάνω από όσο υπολογίζαμε. Υπάρχει ακόμα λίγος δρόμος αλλά όλα είναι καλά. Η ζωή είναι όμορφη, αλλά είναι και απρόβλεπτη και δύσκολη και μερικές φορές είναι καθαρά θέμα επιλογής πως να την αντικρίσεις», είπε.

Αναθεωρήσατε τη ζωή έπειτα από αυτή την περιπέτεια;

Μου ακούγεται πολύ βαρύγδουπη αυτή η δήλωση. Τη ζωή την αναθεωρώ μέρα με τη μέρα. Δυστυχώς, η καθημερινότητά μας βάζει να ξεχνάμε εύκολα τις δυσκολίες που μας ταρακουνούν και να βυθιζόμαστε πάλι στα άγχη, στο τρέξιμο και στο κυνήγι της επιτυχίας, οπότε προσπαθώ να σταματώ, να παίρνω απόσταση και να κάνω επανεκκίνηση με την πρώτη ευκαιρία.

Τι σημαίνει για εσάς ο Λευτέρης Σουλτάτος;

Ο Λευτέρης είναι ο άνθρωπός μου, ο φίλος μου, η οικογένεια μου. Ήρθε στη ζωή μου κι άλλαξε πολλά πράγματα, με οδήγησε σε μία συναισθηματική επανεκκίνηση. Συζητάμε πολύ, κάνουμε παρέα, κάνουμε σχέδια, γελάμε, διαφωνούμε, αλλά πάνω απ’ όλα ονειρευόμαστε μαζί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.