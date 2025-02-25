Phil Collins: Είμαι πολύ άρρωστος - Έχω χάσει την όρεξη για μουσική

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο θρυλικός Φιλ Κόλινς, τραγουδιστής των Genesis και εμβληματικός ντράμερ, μίλησε για την επιδείνωση της υγείας του, τρία χρόνια μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από τη μουσική σκηνή, έπειτα από 50 χρόνια καριέρας.

Ο Βρετανός μουσικός, πατέρας της ηθοποιού Λίλι Κόλινς, πρωταγωνίστριας της σειράς «Emily in Paris», παραδέχτηκε στο περιοδικό MOJO ότι τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια, του έχουν στερήσει την επιθυμία να δημιουργήσει νέα μουσική.

Phil Collins Explains Why Illness Means He Has No Wish To Make Any More Music https://t.co/Uoho0p361S — Deadline (@DEADLINE) February 22, 2025

«Σκέφτομαι συνεχώς ότι πρέπει να κατέβω στο στούντιο και να δω τι θα συμβεί», δήλωσε ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης. «Αλλά δεν έχω πια όρεξη γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω αρρωστήσει. Και μάλιστα πολύ σοβαρά».

Τον Μάρτιο του 2022, ο Φιλ Κόλινς αποχαιρέτησε τους θαυμαστές του με μία συναυλία στο Λονδίνο, μαζί με τα μέλη των Genesis, Μάικ Ράδερφορντ και Τόνι Μπανκς. Επτά μήνες αργότερα, στο ντοκιμαντέρ του YouTube, «Phil Collins: Drummer First», μιλώντας για την καριέρα του αναφέρθηκε στο σωματικό τίμημα που πλήρωσε.

«Πέρασα όλη μου τη ζωή παίζοντας ντραμς. Το να μην είμαι ξαφνικά σε θέση να το κάνω αυτό είναι ένα σοκ» εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει ντραμς σε ηλικία μόλις πέντε ετών.

Ο Κόλινς περιέγραψε πώς οι δεκαετίες εμφανίσεων έχουν επιβαρύνει το σώμα του. «Αν δεν μπορώ να κάνω αυτό που έκανα τόσο καλά όσο το έκανα, προτιμώ να χαλαρώσω και να μην κάνω τίποτα. Αν ξυπνήσω μια μέρα και μπορέσω να κρατήσω ένα ζευγάρι μπαγκέτες, τότε θα προσπαθήσω να το κάνω» μοιράστηκε. «Αλλά νιώθω ότι έχω εξαντλήσει τα αεροπορικά μου μίλια».

Ο γιος του, Νικ Κόλινς, ο οποίος τον διαδέχτηκε στα ντραμς, τόνισε στο ντοκιμαντέρ ότι «οι μουσικοί, οι άνθρωποι σε συγκροτήματα γενικά, είχαν τη σκέψη ότι ήταν ανίκητοι». Σημείωσε ότι ο πατέρας του υποβλήθηκε σε μια «μεγάλη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα του [το 2015] που προήλθε από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζε ντραμς και την κακή στάση του σώματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.