Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η απρόσμενη συνάντηση Βασάλου-Μόργκαν στο σπίτι της και τα κλειδιά

Τα κλειδιά του σπιτιού της Ευρυδίκης Βαλαβάνη έχει ακόμα ο Κωνσταντίνος Βασάλος παρά το γεγονός ότι έχουν χωρίσει εδώ και καιρό και οι δύο έχουν προχωρήσει τη ζωή τους.

Εκείνη είναι φουλ ερωτευμένη και δεν το κρύβει με τον Γρηγόρη Μόργκαν κι εκείνος φημολογείται και δεν το παραδέχεται πως είναι μαζί με την influencer και μοντέλο Μαρία Παπαγεωργίου.

Το ότι ο Κωνσταντίνος έχει ακόμα τα κλειδιά αποκαλύφθηκε σε μια φάρσα που της έκανε στο κανάλι του στο YouTube, όταν της ζήτησε να τον φιλοξενήσει γιατί τάχα πλημμύρισε το σπίτι του κι εκείνη δεν μάσησε και του απάντησε να πάει στον Fipster και να της επιστρέψει επιτέλους τα κλειδιά.

Και για αυτό ακριβώς την ρώτησαν οι δημοσιογράφοι σε πρόσφατη δημόσια εμφάνιση και η απάντησή της ήταν απολαυστική. Και κάπου εκεί ο Κωνσταντίνος Βασάλος αποκάλυψε πως πήγε σπίτι της με τα κλειδιά και έπεσε πάνω στον νυν σύντροφό της Γρηγόρη Μόργκαν. Τι έγινε; Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

