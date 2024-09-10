Χριστίνα Λαμπίρη: Μετά τη βάφτιση του εγγονού, ο γάμος της κόρης της

Νωρίς το πρωί της Κυριακής η Χριστίνα Λαμπίρη βάφτισε τον δεύτερο εγγονό της με νονό τον σύζυγό της Θανάση Αδαμόπουλο στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στα Σπάτα, δίνοντάς του το όνομα Χρήστος και στη συνέχεια πάντρεψε με θρησκευτικό γάμο της κόρη της Μαρίσα Βουλγαράκη με τον Νίκο Γιαννέα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον 4χρονο Διονύση που γεννήθηκε και τον Χρήστο που σε αύριο γίνεται ενός, είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στην Πάτρα, όπου κατοικούν μόνιμα, λίγο πριν η Μαρίσα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί εν μέσω καραντίνας.

