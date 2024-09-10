Κώστας Κρομμύδας: «Γιατί να με τρομάζει η σχιζοφρένεια; Υπάρχει παντού»

Για την αλλαγή της καριέρας του από την υποκριτική στη συγγραφή – την οποία ασκεί παράλληλα- αλλά και τη δυσπιστία που συνάντησε μίλησε ο Κώστας Κρομμύδας.

Καλεσμένος στο Στούντιο ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε σε όλα όσα έχει ακούσει στην πορεία της καριέρας του αλλά και στις επιθέσεις στο διαδίκτυο που είναι συχνές.

«Ακόμα και τώρα έχω την αμφιβολία για αυτό που γράφω, δεν αλλάζει αυτή η ανασφάλεια. Καλά τότε (σ.σ. στο ξεκίνημα της συγγραφικής του διαδρομής) η ανασφάλεια μου ήταν πολύ μεγαλύτερη, δεν ήξερα πως γράφεται ένα μυθιστόρημα. Έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγα, ας πούμε, «τώρα μπορώ να πάω σε τρίτο πρόσωπο; Μπορώ να κάνω αυτό; Μπορώ να κάνω εκείνο;» και μου έλεγαν από τις εκδόσεις μου «και βέβαια μπορείς, συγγραφέας είσαι, ό,τι θες κάνεις. Σκότωσε τους όλους». Εκεί κατάλαβα ότι είμαι το «αφεντικό», ότι ο συγγραφέας είναι ένας μικρός θεός που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» είπε και συνέχισε:

«Είχα ζήσει την υποψία και σαν ηθοποιός. Ακόμα και τώρα διαβάζω σχόλια καχυποψίας από ανθρώπους. Όταν μπαίνουν κάποιοι, αυτοί οι ελάχιστοι, και γράφουν ότι «αποκλείεται να γράφει αυτός τα βιβλία, κάποια γυναίκα θα του τα γράφει», αυτό για μένα είναι… εγώ ξέρω τι έχω κάνει! Αυτό είναι και τιμητικό.

Δηλαδή ο άλλος σου κάνει αυτό το σχόλιο νομίζοντας ότι εμένα θα με πικάρει, αλλά εγώ λέω «ευχαριστώ για το κομπλιμέντο! Άρα δεν με θεωρείς ικανό να έχω γράψει ένα τόσο καλό βιβλίο». Αυτό το σχόλιο και το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει πολύ».

Ενώ μίλησε και για την υποκρισία που έχουν πολλοί άνθρωποι να στο παίζουν μπροστά καλοί και από πίσω σου να λένε ότι θέλουν:

«Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν γράψει κακά σχόλια, γιατί εγώ έχω μνήμη ελέφαντα και δεν ξεχνάω, έρχονται καμιά φορά να μου μιλήσουν και λέω «ώπα, εσένα σε θυμάμαι». Έχω τρομερή μνήμη, δεν τους το λέω πάντα αλλά τα θυμάμαι και είναι τρομερό αυτό. Το πληκτρολόγιο δίνει μια άνεση στον κόσμο να γράψει πράγματα.

Όταν είναι μπροστά σου μπορεί να το παίξει ο καλύτερος σου φίλος, να σε αγκαλιάσει και να σου πει «είσαι ο καλύτερος συγγραφέας του κόσμου» ενώ ξέρεις ότι έχει γράψει ένα σχόλιο που λέει «μάπα αυτό το βιβλίο». Γιατί να με τρομάζει η σχιζοφρένεια; Υπάρχει παντού, μερικοί άνθρωποι είναι σχιζοφρενείς»

