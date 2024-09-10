Power of Love: Κόκκινο πανί «ο Δημητράκης»: «Καβάλησε καλάμι; Είμαι ωραίος γκόμενος και μπορώ να παίξω με όποια θέλω»

«Στο πυρ το εξώτερον» ο Δημήτρης για τα κορίτσια του σπιτιού μετά τα τελευταία δεδομένα. Οι παίκτριες παρακολουθούσαν την εξέλιξη της σχέσης του με την Μαρίνα, την οποία μέχρι τώρα θεωρούσαν υπερβολική για τις αντιδράσεις της. Ωστόσο οι νέες εικόνες που έρχονται από τη συνάντησή του με την Κλαούντια, κάνουν τα κορίτσια να καταλαβαίνουν την Κύπρια παίκτρια και να μην δικαιολογούν πλέον τις κινήσεις του Δημήτρη.

Η Μαρίνα είδε τον Δημήτρη να πιάνει το χέρι της Κλαούντια και γενικά να είναι αρκετά διαχυτικός μαζί της. Η παίκτρια ρώτησε τις υπόλοιπες αν εξακολουθούν να την βρίσκουν υπερβολική, και όλες της έδωσαν δίκιο. Η Σωτηρία μάλιστα ξέσπασε κατά του φίλου της λέγοντας: «Θεωρείτε ότι καβάλησε το καλάμι ο Δημητράκης; Το καβάλησε; Ότι είμαι ωραίος γκόμενος και μπορώ να έχω όποια θέλω;».

Όταν τελικά ο Δημήτρης ήρθε στο σπίτι των κοριτσιών συζήτησε με την Μαρίνα. Το παράπονο της

παίκτριας ήταν ξεκάθαρο. Νιώθει ότι εκτέθηκε ξεχωρίζοντας τον Δημήτρη, την ίδια στιγμή που οι δικοί της

άνθρωποι τον βλέπουν να "τρίβεται" με κάποια άλλη.

Από τη μεριά του ο παίκτης νιώθει ότι και εκείνος εκτείθεται στους δικούς του ανθρώπους με την εικόνα

που βγάζει η Μαρίνα προς τα έξω γι'αυτόν.

Πηγή: skai.gr

