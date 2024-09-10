Κατερίνα Σαλάκα-Μαρίνα Σάττι: «Επ’ ουδενί δεν της μίλησε κανείς άσχημα» λέει η πλευρά της τραγουδίστριας

Το θέμα της ημέρας είναι το ξέσπασμα της θετικής Life Coach Κατερίνας Σαλάκα χθες αργά το βράδυ κατά της Μαρίνας Σάττι για τον ότι όχι μόνο δεν την άφησαν να μπει στη συναυλία στο Λυκαβηττό αλλά όπως εκείνη ισχυρίστηκε σε μια σειρά από βίντεο της δεν έχει ζήσει χειρότερη συμπεριφορά ποτέ στη ζωή της,

Στενός συνεργάτης της Μαρίνας Σάττι μίλησε στον Ισίδωρο Φίκαρη και στο Summer’s Cool ο οποίος και μετέφερε στον αέρα το δικό του ρεπορτάζ για αυτό το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.