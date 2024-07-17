Χατζηαγγελάκης: Κατέθεσε μήνυση για την επίθεση που δέχτηκε από pit-bull

Πήγε να κάνει το καλό και βρέθηκε στο νοσοκομείο και η ιδιοκτήτρια του σκύλου που του επιτέθηκε εξαφανίστηκε σε χρόνο dt.

«Σήμερα ξεκινούσα θεωρητικά τα γυρίσματά μου στη Μάγισσα, όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη για αυτό. Κατέληξα στο νοσοκομείο με δαγκώματα και στα δύο χέρια και στην κοιλιά από σκύλο», είπε αρχικά ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης δείχνοντας και φωτογραφίες από τα τραύματά του..

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.