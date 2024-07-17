Λογαριασμός
Χατζηαγγελάκης: Κατέθεσε μήνυση για την επίθεση που δέχτηκε από pit-bull

Σε κατάσταση σοκ είναι ακόμα ο ηθοποιός

Πήγε να κάνει το καλό και βρέθηκε στο νοσοκομείο και η ιδιοκτήτρια του σκύλου που του επιτέθηκε εξαφανίστηκε σε χρόνο dt.

«Σήμερα ξεκινούσα θεωρητικά τα γυρίσματά μου στη Μάγισσα, όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη για αυτό. Κατέληξα στο νοσοκομείο με δαγκώματα και στα δύο χέρια και στην κοιλιά από σκύλο», είπε αρχικά ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης δείχνοντας και φωτογραφίες από τα τραύματά του..

