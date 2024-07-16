Λογαριασμός
Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Δέχτηκε επίθεση από pitbull και κατέληξε στο νοσοκομείο

Με δαγκώματα στα χέρια και την κοιλιά ο γνωστός ηθοποιός

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Δέχτηκε επίθεση από pitbull και κατέληξε στο νοσοκομείο

Πολύ άσχημα ξεκίνησε η μέρα του Σπύρου Χατζηαγγελάκη που αντί να βρεθεί στο πρώτο γύρισμα της «Μάγισσας Prequel» βρέθηκε στο νοσοκομείο καθώς δέχτηκε επίθεση από σκυλί το οποίο η ιδιοκτήτριά του μάζεψε κι εξαφανίστηκε όσο εκείνος προσπαθούσε να προστατευτεί αναζητώντας καταφύγιο σε ένα περίπτερο.

«Σήμερα ξεκινούσα θεωρητικά τα γυρίσματά μου στη Μάγισσα, όμως η μοίρα είχε διαφορετική άποψη για αυτό. Κατέληξα στο νοσοκομείο με δαγκώματα και στα δύο χέρια και στην κοιλιά από σκύλο», είπε αρχικά ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

