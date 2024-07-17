Αίας, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη στο Θέατρο Βράχων

Ο Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει συγκλονιστικά και τους εννιά ρόλους της τραγωδίας «Αίας» του Σοφοκλή, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, μπροστά στα μάτια των θεατών. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, παρουσιάζεται καλοκαιρινή περιοδεία. Ο Αίαντας, ο μεγαλύτερος πολεμιστής στο στρατόπεδο των Ελλήνων, δικαιούται τα όπλα του Αχιλλέα μετά το θάνατο του. Όταν αυτά με δολοπλοκία καταλήγουν στον Οδυσσέα, αποφασίζει να εκδικηθεί. Γίνεται όμως έρμαιο της θεάς Αθηνάς και περίγελος του στρατεύματος των Αργείων. Ατιμασμένος και απεγνωσμένος, αυτοκτονεί.

Τετάρτη 17/7, 21:30

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Νεαπόλεως 58, Βύρωνας

Οι Παίχτες: Η παράσταση-φαινόμενο του Γιώργου Κουτλή κάνει στάση στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Μετά από δύο χρονιές, με γεμάτα θέατρα χειμώνα – καλοκαίρι, και μετά από ένα χρόνο απουσίας, οι «Παίxτες» του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, επιστρέφουν για λίγες παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα. Ο Γιάννης Νιάρρος, ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ο Ηλίας Μουλάς, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, ο Θανάσης Δήμου, ο Γιώργος Τζαβάρας κι ο Γιώργος Μπουκαούρης συναντιούνται επί σκηνής και πάλι, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, για μερικά ακόμη ξέφρενα ταξίδια στον κόσμο της μπλόφας και του ρίσκου σ’ αυτήν την αξέχαστη κωμωδία αδρεναλίνης. Ζωντανή μουσική, απρόσμενοι αυτοσχεδιασμοί και ξέφρενο χιούμορ σε μια παράσταση – οφθαλμαπάτη, μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων, για την τέχνη της εξαπάτησης: Παράσταση ή πραγματικότητα, ηθοποιός ή ρόλος, θύτης ή θύμα, αλήθεια ή ψέμα, όλα συγχέονται και τελικά, το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι.

Τετάρτη 17/7, 21:30

Εισιτήρια: 20€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου

Οι Massive Attack στο Release Athens 2024

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους Massive Attack, την Τετάρτη 17 Ιουλίου, με ένα show που υπόσχεται να είναι το πιο εντυπωσιακό τους μέχρι σήμερα. Ο 3D και ο Daddy G, οι υπέροχες φωνές που τους συνοδεύουν και τα εμβληματικά κομμάτια τους – από το «Unfinished Sympathy» μέχρι το «Safe From Harm» και από το «Teardrop» μέχρι το «Angel» – αποτελούν τα συστατικά που καθιστούν τα shows τους μοναδικά. Τα visuals έχουν μια σταθερή αξία, με μηνύματα που θέλουν να ενοχλήσουν και να αφυπνίσουν. Ο ήχος είναι άλλοτε γλυκός και καθησυχαστικός και άλλοτε πελώριος και εκκωφαντικός.

Τετάρτη 17/7, 17:00

Εισιτήρια: Από 50 ευρώ. Προπώληση: more.com

Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα

Ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Κατράκειο Θέατρο

Ο Σταμάτης Κραουνάκης θα βρεθεί στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, τη Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 21:00, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, με τίτλο «Πιάνει ο έρωτας δουλειά». Μεγάλες διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες που σφράγισαν βράδια και καημούς και ελπίδες, από μια παρέα ανθρώπων που πιστεύουν στο τραγούδι και στην ψυχαγωγική του λειτουργία, και είναι έτοιμοι να οδηγήσουν αυτή τη βραδιά, στα ωραιότερα όνειρα μας.

Τετάρτη 17/7, 21:00

Εισιτήρια: Α ζώνη: 20€, μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων) 15€, Β ζώνη 15€, μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων) 12€. Προπώληση: more.com

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, Μάνου Κατράκη, Κυρά της Ρω, Νίκαια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 2109213310

Dana Schutz – The Island: Έκθεση στη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου

Η Συλλογή Γιώργου Οικονόμου παρουσιάζει την πρώτη έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Dana Schutz στην Ελλάδα. Η έκθεση, με τίτλο «The Island», θα διαρκέσεις έως τις 31 Μαρτίου 2025. Καταλαμβάνοντας και τους τρεις ορόφους της Συλλογής, η έκθεση παρουσιάζει εξέχοντα έργα μιας πορείας πάνω από 20 χρόνων, από τα πρώτα ώριμα έργα της Dana Schutz που έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως ένα πρόσφατο έργο που ολοκληρώθηκε αυτή τη χρονιά, προσφέροντας έτσι στο θεατή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη του ζωγραφικού της έργου. Η αρχική έλξη της προς την παραστατικότητα – είτε πρόκειται για μεμονωμένες φιγούρες είτε μικρές αλληλένδετες ομάδες ή ακόμη και εκτενέστερα «ανθρώπινα τοπία»—την έφερε στο προσκήνιο της αναβίωσης της σύγχρονης παραστατικής ζωγραφικής. Οι εικόνες της Schutz, που χαρακτηρίζονται από έντονη φαντασία, χειρονομιακούς ελιγμούς και ζωηρά χρώματα, αναδεικνύουν μια παλέτα που εξελίσσεται ταυτόχρονα με το όλο και πιο περίπλοκο εύρος και γκάμα της δουλειάς της.

Διάρκεια Έκθεσης: Από 16.6.2024 έως 31.3.2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10πμ – 6 μμ. | Τετάρτη, 10πμ – 8μμ

Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, Λεωφόρος Κηφισίας 80, Μαρούσι

