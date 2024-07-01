Ενώ το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, το Netflix έχει φροντίσει να μας κρατήσει συντροφιά και τον Ιούλιο, με ταινίες για όλη την οικογένεια, ρομαντικές παραγωγές για τους ονειροπόλους, true crime ντοκιμαντέρ, σειρές δράσης αλλά και μυστηρίου για δυνατούς λύτες, τολμηρά θρίλερ που “κόβουν την ανάσα” αλλά και μια ταινία σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου.

Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου

To 2017 o σκηνοθέτης Luca Guadagnino, επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με μια ρομαντική νουβέλα, ύμνο στον έρωτα, χωρίς διακρίσεις και φραγμούς. Στην ταινία «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» μεταφερόμαστε στη Βόρειο Ιταλία, ένα καλοκαίρι του 1983. Εκεί ο 17χρονος Elio Perlman (Timothée Chalamet), περνάει τις μέρες του στη βίλα της οικογένειάς του, παίζοντας κλασική μουσική, διαβάζοντας και φλερτάροντας με τη φίλη του Marzia (Esther Garrel). Όταν ο Όλιβερ (Armie Hammer), ένας γοητευτικός Αμερικανός επιστήμονας που ετοιμάζει το διδακτορικό του, καταφτάνει ως ο ετήσιος καλοκαιρινός ασκούμενος που έχει αναλάβει να βοηθήσει τον πατέρα του Elio,τότε αυτό το καλοκαίρι θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα. Η ταινία βασίζεται στην μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Αντρέ Ασιμάν και προτάθηκε για τρεις Χρυσές Σφαίρες: καλύτερης δραματικής ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική ταινία (Τιμοτέ Σαλαμέ) και Β’ Ανδρικού Ρόλου σε ταινία (Άρμι Χάμερ).

*Διαθέσιμη από 1 Ιουλίου

Δυο βήματα μακριά

Ένα ζευγάρι εφήβων με κυστική ίνωση γνωρίζονται σε ένα νοσοκομείο και ερωτεύονται, αν και η ασθένειά τους σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγουν τη στενή σωματική επαφή. Ένα ρομαντικό δράμα στο πρώτο σκηνοθετικό εγχείρημα του Justin Baldoni και πρωταγωνιστές τους Mikki Daughtry και Tobias Iaconis.Εμπνευσμένο από την Claire Wineland που έπασχε από κυστική ίνωση το “Δυο βήματα μακριά” έρχεται στο Netflix για να υμνήσει την ανιδιοτελή αγάπη και την αξία της φιλίας και του έρωτα.

*Διαθέσιμη από 1 Ιουλίου

The Imaginary

Ο Ράτζερ, ο φανταστικός φίλος της Αμάντα, χωρίζεται από την καλύτερή του φίλη και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να μην «ξεθωριάσει» από τη μνήμη της ακόμα και αν χρειαστεί να συνεργαστεί με άλλους ξεχασμένους, φανταστικούς. Το “The imaginary” σε σκηνοθεσία του διάσημου animator Yoshiyuki Momose (Spirited Away) αποτελεί μια αξέχαστη περιπέτεια αγάπης, απώλειας αλλά και θεραπευτικής δύναμης της φαντασίας που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

*Διαθέσιμη από 5 Ιουλίου

Τιτανικός

O «Τιτανικός», η ταινία φαινόμενο του Τζέιμς Κάμερον με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ, εντάσσεται στον κατάλογο του Netflix για αυτούς που αγαπούν την νοσταλγία και την περιπέτεια. Η ταινία αφορά στην ερωτική ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ, δύο νέων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, που συναντιούνται και ερωτεύονται πάνω στον θρυλικό «Τιτανικό» μέχρι που το πλοίο θα προσκρούσει σε ένα παγόβουνο και θα ξεκινήσει η μάχη της επιβίωσης.

*Διαθέσιμη από 15 Ιουλίου

Find Me Falling

Η πρώτη κυπριακή ταινία που μπαίνει στο Netflix. Υπόθεση: Μετά από ένα αποτυχημένο άλμπουμ και την πτώση της δημοτικότητας της μεγαλύτερης επιτυχίας του, ο ηλικιωμένος ροκ σταρ Τζον Άλμαν (Χάρι Κόνικ Τζούνιορ) αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα του, για να ανακτήσει δυνάμεις. Μετακομίζει σε ένα απομακρυσμένο σπίτι στο ειδυλλιακό νησί της Μεσογείου την Κύπρο. Το όνειρό του να κρατήσει χαμηλό προφίλ σβήνει, όταν έρχεται αντιμέτωπος με απελπισμένες ψυχές και, αργότερα, με ακόμη πιο περίπλοκες εκπλήξεις, καθώς και μια παλιά φλόγα που ξαναφουντώνει.

*Διαθέσιμη από 18 Ιουλίου

Το Δεκαήμερο – Πρώτη σεζόν

Το 1348 ο Μαύρος Θάνατος, η πιο θανατηφόρα πανδημία στην ιστορία της ανθρωπότητας που κόστισε τη ζωή σε 200 εκατομμύρια ανθρώπους, πλήττει την πόλη της Φλωρεντίας. Τότε ένα σύνολο ευγενών, καλούνται να αποσυρθούν με τους υπηρέτες τους σε μια μεγαλοπρεπή βίλα στην ιταλική ύπαιθρο και να περιμένουν την επιδημία με πολυτελείς διακοπές. Το “The Decameron” έρχεται με την άκρως σύγχρονη και σουρεαλιστική ματιά της Kathleen Jordann να μας μεταφέρει σε μια κοινωνική εξέγερση που ξεκινά ως ένα σεξουαλικό γλέντι στους λόφους της Τοσκάνης. Τότε όμως το «ξεφάντωμα» στους λόφους θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό αγώνα επιβίωσης.

* Διαθέσιμη από 25 Ιουλίου

