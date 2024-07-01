'Ενα διαφορετικό ποστ έκανε το Σαββατοκύριακο από τη Νέα Υόρκη ο Σπύρος Σούλης και άναψε φωτιές.

Ο πετυχημένος αρχιτέκτονας που γνωρίσαμε μέσα από το Survivor και εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό πρόσωπο παρουσιάζοντας με μεγάλο σουξέ εκπομπή ανακαίνισης σπιτιών – κάτι που ακούγεται ότι επιστρέφει με νέα μορφή- δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εδώ και χρόνια.

Πρόσφατα μάλιστα βρισκόταν στο Los Angeles επιβλέποντας την ριζική ανακαίνιση του σπιτιού φίλων του και το Σαββατοκύριακο βρισκόταν στην Νέα Υόρκη απ’ όπου έκανε και τη μεγάλη έκπληξη.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.