«Wednesday»: Η 2η σεζόν ακολουθεί τη «διχαστική» τάση του Netflix

Η Jenna Ortega επιστρέφει στο σκοτεινό της στοιχείο. Στις 23 Απριλίου, το Netflix παρουσίασε το πρώτο teaser της 2ης σεζόν του Wednesday, με την ηθοποιό να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο για έναν ακόμη γύρο με μυστήριο, δολοφονίες και τρέλα στο σχολείο. Το teaser αποκάλυψε και την ημερομηνία πρεμιέρας — η οποία ακολουθεί μία αρκετά διχαστική τάση.

Αντί να κυκλοφορήσει ολόκληρη τη σεζόν μονομιάς, όπως μας έχει συνηθίσει, το Netflix θα τη χωρίσει σε δύο μέρη, όπως έκανε με επιτυχία και σε άλλες σειρές όπως το Stranger Things και το Emily in Paris. Το Μέρος 1 της 2ης σεζόν θα είναι διαθέσιμο για streaming στις 6 Αυγούστου, ενώ το Μέρος 2 θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου, με τέσσερα νέα επεισόδια το καθένα.

Η νέα σεζόν βρίσκει τη Wednesday να επιστρέφει στους διαδρόμους του Nevermore Academy — η πρώτη φορά που επιστρέφει σε σχολείο για δεύτερη χρονιά.

«Πώς νιώθεις;» τη ρωτά η μητέρα της, Morticia (Catherine Zeta-Jones).

«Σαν να επιστρέφω στη σκηνή του εγκλήματος. Ξέρω ήδη πού είναι θαμμένα τα πτώματα», απαντά η Wednesday, με το γνωστό της σαρκαστικό ύφος.

Αν και η πλήρης πλοκή παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, γνωρίζουμε ότι η Wednesday θα συνεχίσει να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εφηβεία, τις φιλίες, την οικογένεια και φυσικά… το υπερφυσικό.

Σύμφωνα με τη σύνοψη του Netflix: «Η Wednesday βυθίζεται σε ένα νέο ανατριχιαστικό, υπερφυσικό μυστήριο». Για τους περισσότερους, αυτό θα ήταν εφιάλτης—για εκείνη, ενθουσιασμός.

Ποιοι επιστρέφουν στη 2η σεζόν του Wednesday;

Μαζί με τις Jenna Ortega και Catherine Zeta-Jones, επιστρέφουν και οι Luis Guzmán, Isaac Ordonez και Fred Armisen ως η ανατριχιαστική οικογένεια της Wednesday. Η Emma Meyers επιστρέφει επίσης ως η πάντα χαρωπή συγκάτοικός της, η Enid.

Στα νέα πρόσωπα της σεζόν περιλαμβάνονται ο Steve Buscemi ως ο νέος διευθυντής του σχολείου, αλλά και οι Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter και Noah Taylor.

Πού είναι η Lady Gaga;

Αν και το teaser δεν τη δείχνει καθόλου, η Lady Gaga θα εμφανιστεί ως guest στη 2η σεζόν, μετά τη viral επιτυχία του τραγουδιού της “Bloody Mary” στο TikTok, το οποίο συνδυάστηκε με τη σκηνή χορού της Wednesday από την 1η σεζόν.

Μέχρι στιγμής, το Netflix κρατάει τον ρόλο της επτασφράγιστο μυστικό και δεν μας έχει δείξει ούτε δευτερόλεπτο από τον χαρακτήρα της. Ωστόσο, η Ortega είχε δώσει ένα μικρό hint τον Μάρτιο:

«Έχει σίγουρα χορούς στη σειρά», είπε στην Entertainment Tonight.

«Δεν θα πω τίποτα για τον ρόλο της! Απλώς αφήστε τη να είναι απίθανη. Είναι φανταστική, και νομίζω πως δεν είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος.»

